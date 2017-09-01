Economist’in Avrupa’daki Türkler dosyası: Sultanın uzun kolu

Britanya’nın saygın dergilerinden Economist, “Sultanın uzun kolu” başlıklı yazısında, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Avrupa’daki Türk göçmenler üzerindeki etkisini mercek altına aldı.

BBC Türkçe’nin aktardığına göre dergi, Avrupa’da yaşayan 6 milyondan fazla Türkün, Türkiye’nin Avrupa ‘karmaşık’ gözüken ilişkilerini daha da karmaşıklaştırdığını yazdı.

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Yazı şu ifadelerle başladı: “Avrupa’nın Türkiye ile ilişkileri uzun zamandır karşılıklı cazibe, bağımlılık ve güvensizlikle yürüyor. Bugün Avrupalılar göçmenleri dışarıda tutmak ve teröristlerle ilgili istihbarat paylaşımı için bu ülkeye güveniyorsa, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın paranoyak otoriter rejimi, Türkiye’yi çok daha az çekici bir ortak haline getiriyor.”

Erdoğan’ın Türk diasporasını ciddiye alan ilk lider olduğunu belirten Economist, bunun meyvelerini verdiğini, 16 Nisan’daki anayasa referandumunda yurtdışında oy kullanan seçmenlerin yüzde 59’unun anayasa değişikliğini desteklediğini kaydetti.

‘Almanya’daki Erdoğan destekçileri başarılarla ilgileniyor’

Avrupa’daki birçok Türk’ün anavatanlarına karşı ilgisinin az olduğunu Almanya’da referanduma katılım oranının yüzde 49’da kalmasıyla açıklayan Economist, referandumla birlikte Almanya’daki Türklerin aidiyet duygusuyla ilgili endişelerin de yeniden su yüzüne çıktığını öne sürdü.

Yazı şöyle devam etti: “Avrupa ülkeleri, sadece Türk göçmenlerin Erdoğan’a olan desteğinden değil, Türkiye’nin patolojilerinin de ülkelerine taşınacağından endişeli. Temmuz 2016’daki darbe girişiminin ardından, Gülen hareketine sempati duyduğundan şüphelenilen Türk-Alman iş adamları boykot ve taciz ediliyor. Almanya’daki Türkler siyaset hakkındaki görüşleri sorulduğunda seslerini alçaltıyor. Siyasi uzmanlar, mülakat yapacak Türk bulamamaktan şikayet ediyor. Merkel hükümeti, Erdoğan destekçilerini yabancılaştırmadan, Türkiye’nin şu anki aşırılıklarına karşı durmanın bir yolunu bulmalı. Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ülkedeki 3 milyondan fazla Türk’e açık mektup göndererek, Almanya’ya ait oldukları mesajını verdi. Ancak birçokları bunun çok geç atılmış bir adım olduğunu düşünüyor. Almanya’daki Erdoğan destekçileri, Almanya’da Türkiye’ye yönelik sonu gelmeyen ‘dayaktansa’, Erdoğan’ın başarılarıyla ilgileniyorlar.”