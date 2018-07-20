Economist’in Afrin izlenimleri: Halk TSK’dan memnun ÖSO’dan şikayetçi

İngiliz Economist dergisi, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) kontrolündeki Suriye’nin Afrin kentinde iç çatışmalar nedeniyle güvenliğin giderek kritik hale geldiğini yazdı.

‘TSK’dan memnun, ÖSO’dan şikayetçiler’

Economist, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) desteğiyle ÖSO’nun mart ayında ele geçirdiği Afrin’den izlenimler içeren bir makale yayınladı.

Reklam

‘Türkiye, Afrin’de barışı korumakta zorlanıyor’ başlıklı makalede, Afrin halkının TSK askerlerinden memnun, ordunun desteklediği ‘Türkmen ve Arap militanlardan’ ise şikâyetçi olduğu vurgulandı.

BBC Türkçe’nin aktardığı yazıda “Türkiye Afrin’i teröristlerden kurtardığını savunuyor ve okullar, hastaneler açmakla övünüyor. Ama halk tam olarak minnettarlık duymuyor. Bir Kürt tüccar, İslamcı militanlara atfen ‘Türk askerleri iyi davranıyorlar. Ama sakallı olanlar büyük sorun. Çok fazla çaldılar’ dedi” ifadesi yer aldı.

Reklam

TSK ve desteklediği birliklerin Afrin’e girmesiyle 100 binden fazla sivilin ve çok sayıda YPG’linin kentten kaçtığını da hatırlatan Economist şöyle devam etti: “Türkler, Afrin’i ilhak etme planları olmadığını ısrarla söylüyor ve Suriye savaşı bittiğinde de Afrin’den çekilecekleri sözünü veriyor. Ama işgalle gelen değişiklikleri telafi etmek zor olabilir. Türk bakanlar Afrin’in ülkelerindeki 400 bin Suriyeli Kürt mülteci için bir mıknatıs olabileceğini söylüyor. Ama bölgeye akın edenlerin çoğu Arap (YPG’nin de yerinden edilen Kürtlerin evlerine dönmesini engelleyerek yardımcı olmadığına dair haberler var). Türk yetkililerin organize ettiği bir ziyarette Economist muhabiri, Suriye ve Rusya’nın savaş uçaklarıyla bombalanıp yerle bir edilen Şam’ın Guta mahallesinden gelen göçmenlerle görüştü. Bir insanlık ızdırabı dalgasını bir diğeri izliyordu.”

Menbiç’e dikkat çektiler

Economist, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın YPG ile mücadeleyi Suriye’nin diğer bölgelerine taşımayı istediğini hatırlatıp bu durumun da Erdoğan’ın, IŞİD’e karşı Kürtlerle ortaklık yapan Amerika’yla ters düşmesine neden olduğunu kaydetti.

Dergi, Erdoğan’ın bu yılbaşında dile getirdiği “Bizim tüm müttefiklerimize, dostlarımıza söylediğimiz söyleyeceğimiz şudur; Teröristlerle aramızda durmayın” sözlerine de yer verip “Gerilimin artması ihtimal dışı değil. Türkiye’nin müttefiki olan gruplar Suriye’nin doğusunda Amerikan askerleriyle çatıştı” dedi.

“Türkiye, Menbic’in doğusundaki YPG silahsızlanmazsa örgüte saldırmasının an meselesi olacağını söylüyor” ifadesinin de yer aldığı makalede, Economist’e konuşan bir Türk diplomatın şu sözleri aktarıldı: “Plan, YPG ile çatışmadan ilerlemek, ama çatışmak isterlerse çatışırız.”

‘Türkler bu canavarları evlerine göndermeli’

Afrin’de yağmalamaların arttığı ve halkın ‘İslamcı bir yönetimle’ idare edildiğini belirten Economist makaleyi şöyle noktaladı: “Ama Türkiye çiğneyebileceğinden fazlasını ısırmış olabilir. Afrin’de güvenlik giderek kötüleşiyor. Haziran ayındaki çifte bombalı saldırıda dokuz kişi öldü. İç çatışma ve yağmalama haberleri gelmeye devam ediyor. Bir Afrinli, halkın YPG yönetiminden rahatsızlık duyduklarını ama yeni gelen isyancıların ise daha kötü olduğunu söyledi. Afrinli, ‘Türkler bu canavarları evlerine göndermeli‘ dedi.”