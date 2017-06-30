Economist: Türkiye mültecilere bakıyor ama entegre edemiyor

Britanya’nın önde gelen dergilerinden Economist, Türkiye’nin Suriyeli mültecilere baktığını ancak entegrasyonunu başaramadığını yazdı.

BBC Türkçe’nin aktardığına göre Kahramanmaraş’ta 24 bin Suriyeli ve Iraklının kaldığı mülteci kampını öven dergi, kampın çevresindeki köyler açısından tartışmalı bir durum olduğunu kaydederek mezhep gerilimine dikkat çekti: “Kampta kalanlar Sünni. Köydekiler ise Türkiye’nin en büyük dini azınlığının üyesi ve Suriye rejiminin belkemiğini oluşturan mezhebin uzaktan kuzenleri olan Aleviler. Mezhep geriliminden ve otlaklarını kaybetmekten korkan köylüler geçen sene kampın inşasına karşı eylem yaptı. Polis üzerlerine biber gazı sıktı. Belediye özür dilemek için her eve bir inek verdi. Ancak güvensizlik sürüyor. Aşağı Terolar köyündeki çiftçiler hava karardıktan sonra dışarı çıkmadıklarını ve mültecilerden uzak durduklarını söylüyor. Yaşlı bir adam ‘Bizden çok farklı insanlar. Komşu olmamalıyız’ diyor. Kamp sakinleri de aynı şekilde kaygılı. 25 yaşındaki Halepli Ammar ‘Oraya tek başıma gitmem. Alevi onlar. Suriye’dekilerle aynı değiller ama Aleviler’ diyor.”

‘Mültecilere karşı tavır sertleşiyor’

Türkiye’nin Suriye’de 2011 yılında başlayan iç savaşın ardından üç milyon mültecinin bakımında mükemmel bir iş çıkardığını kaydeden dergi, “Erdoğan’ın İslamcı hükümeti Suriye sınırı yakınındaki 20 dolayında kamp için 25 milyar dolar harcadı” diye yazdı.

Yazıda Türkiye’de yurttaşların mültecilerle dayanışmasının hala güçlü olduğu ve Avrupa genelindeki mülteci karşıtlığının burada yer almadığı dile getirilerek şöyle dendi: “Ancak yine de gelecekteki sorunların işaretleri geliyor. Kamuoyu yoklamaları mültecilere karşı tavrın sertleştiğini gösteriyor. Bazıları sahte olmakla birlikte, mültecilerin karıştığı suçlara dair haberler çatışmalara neden oldu.”

‘İstihdam pazarı mültecilere kapalı’

Dergi, ülkeye gelenlerin temel ihtiyaçlarının karşılandığını ancak entegrasyonları için çaba harcanmadığını, mültecilere mülteci statüsü yerine ‘geçici koruma’ statüsü verildiğini kaydetti.

İstihdam pazarının mültecilere büyük ölçüde kapalı olduğunu yazan dergi, toplamda 20 bin Suriyelinin çalıştığını ancak mültecilerin toplamında bu rakamın yüzde 1’e tekabül ettiğini belirtti. Dergi, Suriyeli çocukların eğitimden yoksun olduğuna da dikkat çekti.

‘Daha iyi bir entegrasyon politikası şart’

Economist, entegrasyon sorununa ise şu sözlerle işaret etti: “Erdoğan’ın hükümetinin altı yıl savaştan sonra Türkiye’deki Suriyelilerin kalıcı olduğunu itiraf etmemesi içeride tepki görme riski. Bir diğeri de entegrasyon çağrılarının bir komplo gibi görülmesi. Hacettepe Üniversitesi’nden göç uzmanı Murat Erdoğan ‘Hükümet bunu, mültecileri Avrupa’ya gitmek yerine Türkiye’de kalmaya zorlamak için Batılı ülkelerin bir oyunu olarak görüyor’ diyor. Bu doğru olsa bile, daha iyi bir entegrasyon politikası Türkiye’nin kendi çıkarına. Murat Erdoğan, sorun sürüncemede bırakıldıkça, mültecilerin, kalıcı olarak devletsiz bir alt sınıfa dönüşeceklerini ve radikalleşmeye açık olacaklarını söylüyor.”