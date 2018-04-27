Economist: Seçimler adil olmayacak, Erdoğan kolayca kazanır

İngiliz Economist dergisi, Türkiye’de 24 Haziran’da yapılacak seçimlerin ‘adil olmayacağını’, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçimleri ‘kolayca kazanmasının beklendiğini’ yazdı.

BBC Türkçe’nin aktardığı yazıdan bazı ifadeler şöyle:

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“OHAL yetkileri ile donatılmış, neredeyse tüm medya organlarını ve devlet kurumlarını kontrol eden Erdoğan, muhafazakar seçmenler nezdinde hala popüler. Kimsenin adil olmasını beklemediği yarışı da kolayca kazanması bekleniyor.

Türkiye önümüzdeki beş yılda altyapı projelerine 325 milyar dolar yatırım yapmayı planlıyor. Ancak zamanla gerçekler ağır basabilir. 2017’de teşvik paketleri ve ucuz kredinin de sayesinde yıldırım hızıyla büyüyen ekonomi sert şekilde inişe geçebilir. Türk Lirası yılbaşından bu yana epey hırpalandı, 2013’ten bu yana ise avro ve dolar karşısında yüzde 100’den fazla değer kaybetti.

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Dövizle borçlanan şirketler acı çekiyor. Türkiye’nin en büyük gruplarından Yıldız Holding ve Doğuş Holding’in yaklaşık 9 milyar dolarlık borçlarını yeniden yapılandırmak için görüşmelere başladığı bildiriliyor….Şirketlerin borcu, Türkiye’nin Gayri Safi Yurtiçi Hasılası’nın yüzde 70’ine ulaşmış durumda.

Erdoğan’ın erken seçim kararı almasının muhtemel bir nedeni de, bu sarsıntıların hissedilmesini seçim sonrasına bırakmak istemesi.”