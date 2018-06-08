Economist: Kürtlerin destek verebileceği tek laik politikacı ‘içten tavırlı’ İnce

İngiliz Economist dergisi, 24 Haziran’daki seçimlerde muhalefetin parlamento çoğunluğunu AKP’den, cumhurbaşkanlığını da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan alabilmesinin, büyük ölçüde Kürt oylarına bağlı olduğunu yazdı.

Dergi Kürt seçmenler nezdinde mesafe kaydedebilecek tek laik politikacının ‘içten tavırlı’ diye tanımladığı CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce olduğunu savundu.

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BBC Türkçe’nin haberine göre kamuoyu yoklamalarının cumhurbaşkanlığı yarışının ikinci tura kalması halinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile İnce arasında geçeceğini gösterdiğini belirten Economist, 24 Haziran seçimleriyle ilgili makalesinde “Erdoğan yarışta önde ama fark kapanıyor” dedi.

‘İnce’ye destek kesin değil’

Kürtler açısından seçimin kolay olmadığını belirten dergi, ‘bazı Kürtlerin Erdoğan’ı reform sembolü ve polis tacizi olmadan kendi dillerini kullanıp geleneklerini yaşamalarını kolaylaştıran lider olarak gördüğünü, bazı Kürtlerin de Erdoğan’ın 2015’te terk ettiği PKK’yla müzakereleri yeniden canlandırabileceğini umduğunu’ kaydetti.

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Erdoğan’ın kendisinin yeni barış görüşmeleri ihtimalini reddettiğini, yetkililerin Kuzey Irak’taki PKK üslerine yeni operasyonun artık zaman meselesi olduğunu söylediğini aktaran dergi, makalesine şöyle devam etti: “Ancak, Kürt seçmenlerin Erdoğan’dan bıkmış olması, kesin İnce’ye destek verecekleri anlamına da gelmiyor.”

HDP’li yetkili: Kürtler İnce’ye daha yakın hissediyor

İnce’nin HDP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş ve diğer HDP’li milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına karşı çıktığını hatırlatan dergi, İnce’nin Demirtaş’ı hapishanede ziyaret ettiğini ve partisinin seçim manifestosunda, yerel yönetimler için daha fazla özerklikten bahsedildiğini aktardı.

Economist’e konuşan HDP yetkilisi Ferhat Kut da, “Burada insanlar, Erdoğan ile İnce arasında, İnce’ye daha yakın hissediyor” dedi.

Makale şöyle noktalandı: “İnce’nin ikinci turda Erdoğan’a karşı bir şansı olabilmesi için, büyük olasılıkla Demirtaş’ın net desteğine ihtiyacı olacak. Kürt aday ilk turdan önce kimseye destek vermeyecek, ancak Erdoğan’ın gittiğini görmeyi istediği net. Avukatları aracılığıyla Economist’e yaptığı açıklamada Türkiye’nin ‘demokrasi ve diktatörlük arasında bir seçimle karşı karşıya olduğunu’ söyledi. Ayrıca son birkaç yılın ‘Erdoğan’ın kafasındaki rejimin bir fragmanı olduğunu da’ ekledi. Demirtaş kendisini bir siyasi rehine olarak görüyor. Yakında seçimin belirleyici ismi olabilir.”