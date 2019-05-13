Economist: İstanbul’da demokrasiyi umursayan herkes sandığa gitmeli

İngiliz The Economist dergisi Türkiye’deki gelişmelere ilişkin bir analizini bugün Twitter hesabından “İstanbul’da demokrasinin kurtuluşu umrunda olan herkes belediye başkanlığını hakeden kişinin kazanması için sandığa gitmeli” mesajıyla paylaştı.

Anyone in Istanbul who cares about the survival of democracy in Turkey ought to turn out in their millions to vote for the rightful mayor https://t.co/Rw8u2hQlNR Reklam

— The Economist (@TheEconomist) May 13, 2019

The Economist, İstanbul seçimine ilişkin paylaşımını “İstanbul Seçimleri – Erdoğan’ın otokrasisinin yeni derinlikleri” başlıklı analiziyle birlikte yaptı.

“Türkiye cumhurbaşkanı artık sandıkta kaybetmeye dayanamıyor” üst başlığıyla verilen haberde “Türkiye’de gözlemlenen birçok soruna rağmen seçim sandığının ‘tam adil olmasa da’ en azından özgür bir mecra olduğu, fakat 6 Mayıs’ta İstanbul seçimlerinin iptal edilmesiyle bunun artık doğru olmadığı” belirtildi.

Erdoğan’ın 2017’de “İstanbul’u kaybedersek Türkiye’yi kaybederiz” sözlerine de yer verilen analizde öne çıkan bazı bölümler şöyle:

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“Türkiye’de Recep Tayyip Erdoğan’ın otokratik hükmünden rahatsız Türkler’in tutunduğu tek bir dal vardı. Cumhurbaşkanları gazetecileri ve binlerce büroktarı hapse attı, devlet kurumlarının içini boşalttı ve anayasal gücü eline geçirmek için bir referandumu kullandı. Bağımsız gazeteleri zorla yandaşlarına sattırdı, ikinci sınıf damadını maliye bakanı yaptı ve para biriminin değerine zarar vererek ülkeyi resesyona soktu. Ülkenin hem ABD hem de AB ile ilişkilerini batırdı. Fakat hala tek bir efendisi vardı: Sandık. Türkiye’de seçimler çok adil şartlarda gerçekleşmiyor olabilir ama en azından özgürce yapılıyordu.

İktidardaki AKP’den ve cumhurbaşkanının kendisinden gelen haftalar süren baskılar sonucu Türkiye’nin yüksek seçim kurulu martta yapılan Türkiye’nin en büyük şehri, ekonomik ve kültürel başkenti İstanbul belediye başkanlığı seçimlerini iptal etti. … 2017 yılında ‘İstanbul’u kaybedersek Türkiye’yi kaybederiz’ diyen Erdoğan’ın, Ekrem İmamoğlu’nun zaferine tepkisi sandıkta ‘organize bir şaibe’ ile suçlamak oldu.”