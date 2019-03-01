Economist: Gelişen ekonomilerde ‘kriz’ 2019’un en büyük risklerinden

İngiliz dergisi Economist 2019 yılında küresel ekonomiye ilişkin en önemli 10 riskten birinin ‘Arjantin ve Türkiye gibi ülkeler’in neden olabileceği yaygın bir gelişmekte olan ekonomiler krizi olduğunu yazdı.

Fotoğraf: The Economist Intelligence Unit

Derginin araştırma birimi Intelligence Unit tarafından hazırlanan ‘Küresel ekonomi için 2019’daki en önemli on risk’ başlıklı raporda gelişen ekonomilerde böyle bir kriz çıkması ticaret savaşından sonra en büyük ikinci tehlike.

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Raporda Türkiye’ye ve gelişen pazarlara ilişkin şu değerlendirmeler yapıldı:

“Gelişen ülke paraları ABD’nin parasal sıkılaşması ve güçlenen dolarla 2018’de ciddi değer kaybetti.

Türkiye ve Arjantin gibi ekonomilerde cari açık, politik istikrarsızlık ve kötü politikalar gibi birden fazla etkenin bir araya gelmesi tam bir para birimi krizine yol açtı.

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Fed’in sıkılaşmada daha temkinli bir yola girmesiyle tekrar bu pazarlara bir sermaye girişi olsa da, gelişen pazarlarda ‘ekonomik güven hala kırılgan’ ve risk iştahında beklediğimizden daha kötü bir bozulma yaşanırsa bu ekonomiler üzerindeki baskı yeniden artar. Büyük bir gelişen ekonominin ‘yurtiçi nedenlerle veya ticaret savaşı gibi dış sebeplerle’ krize girmesi baskıyı artırır.

İflaslar bankacılık krizine yol açabilir

(Çok muhtemel olmasa da) Arjantin ve Türkiye gibi ülkelerde yaşanan para birimi krizi, ‘dolardaki güçlenmenin iflaslara neden olmasıyla bir bankacılık krizine dönüşürse’ de yatırımcılar gelişen ekonomilerden kaçabilir.

En kırılganlar derin bir krize girebilir

Böyle bir senaryoda hiçbir fark gözetmeyecek daha sert bir sermaye çıkışı özellikle dış dengesizlikleri olan ülkeleri acılı düzeltmeler yapmaya zorlar ve ‘en kırılgan olanları derin bir krize girebilir’. Gelişmekte olan ekonomilerde büyüme sert bir şekilde düşerek küresel ekonomiyi de aşağı çeker. “

Rapordaküresel ekonomi için 2019’da en büyük 10 risk ise şöyle sıralandı:

-ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının topyekün bir küresel ticaret savaşına dönüşmesi

-ABD’li şirketlerin borçlarının bir resesyona neden olması

-Gelişmekte olan pazarlarda geniş tabanlı bir krizin bulaşarak büyümesi



-Petrolde arz kesintilerinin küresel ekonomiye zarar verecek şekilde artması



-Güney ve Doğu Çin Denizi’ndeki bölgesel ihtilafların bir çatışmaya dönüşmesi



-Siber saldırılar ve veri bütünlüğüne ilişkin endişelerin internetin büyük bir kısmını felce uğratması



-Kore Yarımadası’nda askeri bir çatışma



-Politik çıkmazlar sonucu anlaşmasız bir Brexit’in gerçekleşmesi



-Politik ve finansal istikrarsızlığın İtalya’da bankacılık krizine yol açması.