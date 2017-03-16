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Economist: Erdoğan, insan hakları ve demokrasi dersi verecek konumda değil

 

Britanya’nın haftalık yayın organlarından The Economist, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bazı Avrupa ülkelerine yaptığı ‘Nazi’ yakıştırmasına, “Erdoğan’ın hükümeti kimseye insan hakları ve demokrasi dersi verecek konumda değil” yorumunu yaptı.

Fotoğraf: Reuters

BBC Türkçe’nin Economist’ten aktardığı yazı, “Erdoğan kimsenin farkına varamadığı Nazileri tespit etme yeteneğine sahip gibi gözüküyor” tespitiyle başlarken makalede Erdoğan’ın “Nazi kalıntısı” açıklamasının Avrupalılar için korkunç bir şaka olduğu belirtildi: “Erdoğan’ın hükümeti kimseye insan hakları ve demokrasi dersi verecek konumda değil. Ülkede çoğu uyduruk kanıtlarla olmak üzere aralarında yargıçlar, savcılar, Kürt siyasetçiler ve 100’den fazla gazetecinin de bulunduğu 40 binden fazla kişi hapsedildi.”

Yazıda Venedik Komisyonu’nun ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı merkeze alan anayasa değişikliğiyle ilgili yaptığı ‘otokrasi için el kitabı’ yorumuna yer verilirken 16 Nisan’daki referandumda ‘Hayır’ diyeceklere sıklıkla ‘terörist’ yakıştırmasında bulunulduğu da hatırlatıldı: “Erdoğan’ın bu krizi bilinçli olarak tetiklediğine dair göstergeler var. Hollandalı yetkililer ülkelerindeki genel seçim öncesi Türk yetkililerden miting yapmamalarını talep etmişti. Seçime bir hafta kala Binali Yıldırım bu talebe uyacaklarını açıkladı. Fakat Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Hollanda’nın izin vermemesine rağmen Rotterdam’a gitmeyi dayattı. Oysa yurtdışında propaganda yapmak Türk kanunlarına göre de yasadışıydı.”

Ana muhalefetin Hollanda krizinde Erdoğan’a destek çıktığı belirtilen yazıda, Avrupalıların Erdoğan’ın ‘tuhaf davranışlarından’ bezdikleri yorumu da yapıldı: “Son anketlere göre Erdoğan’ın anayasasına destek yüzde 50’nin altında dolanmaya devam ediyor. Batılı bir diplomat, ‘Erdoğan’ın ülkenin en büyük yabancı yatırımcısı Hollanda ve en büyük ticaret ortağı Almanya ile kavgaya girmeye karar vermesi, onun ne kadar çaresiz olduğunu gösteriyor’ diyor.”

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