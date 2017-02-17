Economist: Erdoğan, Esad’ı devirmekten vazgeçti

Britanya’nın saygın dergilerinden Economist, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ı devirmekten vazgeçtiğini yazdı.

BBC Türkçe’nin aktardığına göre ‘Türkiye Rusya’yla yakınlaşmadan zarar görebilir’ başlıklı yazıda Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in farklı ve zıt beklentilere sahip olduğu belirtildi: “Aralarındaki ihtilaf doruktayken Putin ve Erdogan birbirini IŞİD’i desteklemekle suçluyodu. Şimdi ise iki otokrat IŞİD’e karşı Suriye’de hava saldırıları düzenliyor.”

‘İkisinden biri hayal kırıklığına uğrayacak’

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un suikast sonucu hayatını kaybetmesinin bile iki ülke arasındaki ilişkileri zedeleyemediği görüşüne yer verilen yazıda şöyle dendi: “Erdoğan, Putin ile ilişkisini Batılı müttefiklerinin taviz vermesini sağlayacak bir yol olarak görürken, Putin NATO içinde en zayıf halka olarak gördüğü Türkiye’nin bağını zayıflatmak istiyor. İkisinden biri hayal kırıklığına uğrayacak gibi.”

‘Rusya’nın yaptırımları Türkiye’ye 10 milyar dolara mal oldu’

Erdoğan ve Putin’in dost olmaya karar verdiğini, çünkü düşmanlığın çok sancılı bir süreç olduğunu belirten Economist, Rus uçağının düşürülmesinin ardından Rusya’nın, Türkiye’nin Ortadoğu’yla bağlantısını kestiğini ve yaptırımların 10 milyar dolara mal olduğunu ifade etti: “En önemlisi, Erdoğan eli kanlı Devlet Başkanı Beşar Esad’ı koltuğundan etme hayalinden vazgeçerek, Suriye’deki politikasını terse çevirdi. Karşılığında Rusya, Türk ordusuna Suriye içinde tampon bölge oluşturma izni verdi. Türkiye IŞİD’i sınırındaki son kalelerinden uzaklaştırma ve Halk Koruma Birlikleri (YPG) olarak bilinen Amerikan destekli Kürt isyancıların ilerleyişini durdurma şansı elde etti.”

’15 Temmuz’dan sonra Rusya’ya sıcak bakanların önü açıldı’

Yazıda, Rusya’nın Türk gıdalarına 2015’te getirdiği yaptırımların çoğunun devam ettiği bilgisine ve 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Rusya’ya ılımlı bakanların ön plana çıktığı görüşüne yer verildi: “Temmuz darbesini takip eden kapsamlı tasfiyeler görünürde Gülen hareketinin destekçilerine yönelikti. Ama binlerce Batı yanlısı yetkili de işinden oldu. Rusya’ya daha sıcak yaklaşanların önü açıldı.”