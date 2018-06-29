Economist enseyi kararttı: ‘Yeni Türkiye’ daha İslamcı, milliyetçi ve otoriter olacak

İngiliz Economist dergisinde yayılanan bir yazıda 24 Haziran için, “Yeni Türkiye’nin ilk, Kemal Atatürk tarafından kurulan eski cumhuriyetin büyük ihtimalle son günü” denirken, ‘yeni Türkiye’ daha ‘İslamcı’, ‘milliyetçi’ ve ‘otoriter’ olarak nitelendi.

BBC Türkçe’nin aktardığına göre ‘Erdoğan, Türkiye’de yeni bir siyasi dönemi başlattı’ başlıklı yazıda resmi olmayan seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Ankara’da, AKP genel merkezinin etrafında yapılan kutlamalara dikkati çekilerek şu ifadeler kullanıldı: “Adil olmayan bir seçimdi. 24 Haziran, İslamcı milliyetçilik ve Osmanlı nostaljisinin karışımından oluşan ve Erdoğan’ın tanımlamasıyla Yeni Türkiye’nin ilk, büyük ihtimalle Kemal Atatürk tarafından kurulan eski cumhuriyetin son günü oldu. ‘Yeni Türkiye’, daha İslamcı, milliyetçi ve otoriter olacak.”

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Yazıda ayrıca, HDP adayı Selahattin Demirtaş ve İYİ Parti adayı Meral Akşener’in basın organlarında yer almadığı, CHP adayı Muharrem İnce’nin TRT’de Erdoğan’a kıyasla çok az bir süre gösterildiği ve İnce’nin yüz binlerce kişinin gittiği son mitinginin TRT tarafından kale alınmadığı da aktarıldı.

Makalenin devamında şöyle dendi: “Erdoğan için bu zafer ülkenin kurucu babası Atatürk tarafından devreye konulan parlamenter sistemin başkanlık sistemiyle değiştirilmesi yolunda yapılan anayasa değişikliğinin son adımını oluşturuyor. Böylece Erdoğan’ın yürütme üzerinde bütünüyle kontrolü olacak. Devlet Bahçeli’nin lideri olduğu MHP ile kurulan ittifak, Erdoğan’ı daha milliyetçi bir çizgiye itecek. Erdoğan’ın yönetimi altındaki Türkiye, ciddi bir şekilde bölünmüş durumda. Bir tarafta kendisi için refahın, dini özgürlüğün ve ulusal gururun sembolü olan muhafazakar Müslümanlar ve milliyetçiler var. Diğer tarafta ise kendisini yozlaşmış ve baskıcı bir despot olarak gören sekülerler, liberaller, güneydoğudaki Kürtler var.”