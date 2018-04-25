‘Ebu Hanzala’ya ‘örgüt yöneticiliği’ ve ‘propaganda’dan 32 yıl hapis talebi

Türkiye’deki cihatçıların ‘akıl hocası’ olarak bilinen ‘Ebu Hanzala’ kod adlı Halis Bayancuk hakkında 32 yıl altı aya kadar hapis cezası talep edildi.

Bayancuk, Sakarya başsavcılığının soruşturması kapsamında 30 Mayıs’ta İstanbul’da gözaltına alınarak Sakarya’ya götürülmüştü. Bir hafta gözaltında tutulan Bayancuk daha sonra tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

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İddianamede Bayancuk hakkında ‘anayasayı ihlal’den ağırlaştırılmış müebbet, ‘silahlı terör örgütü kurma veya yönetme’den 15 yıldan 22 yıl altı ay, ‘silahlı terör örgütü propagandası yapmak’tan da iki yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

Bayancuk ek süre istedi

Sakarya 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davada Bayancuk’la birlikte beş sanık tutuklu, altı sanık da tutuksuz yargılanıyor.

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Bayancuk, bugünkü duruşmada ek savunma yapmayacağını belirterek süre istedi. Tutuklu sanıklardan Enes Yılmaz da tutuklu altı sanığın tahliye edildiğini belirterek “Teyide muhtaç bilgiyle tutuklu bulunuyorum. Somut delil yoktur. Kaçma şüphem yoktur, tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum” dedi.

Ağır ceza talebi

Mütalaasını açıklayan savcı, ‘anayasayı ihlal’ suçundan Bayancuk dahil yedi sanığın delil yetersizliği nedeniyle beraatini istedi.

Savcı, Bayancuk için ‘silahlı terör örgütü kurma veya yönetme’den 15 yıldan 22 yıl altı ay, ‘silahlı terör örgütü propagandası yapmak‘tan da iki yıldan 10 yıla kadar hapis istedi.

Diğer 10 sanık hakkında da ‘silahlı terör örgütü üyesi olmak’tan yedi yıl altı aydan 15’er yıla kadar hapsi talep edildi.

Mahkeme heyeti, avukatların da talebi üzerine, sanıkların esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için duruşmayı 23 Mayıs’a erteledi.

Bayancuk, IŞİD’e katılmayı teşvik etmek, görüşlerini yaymak için farklı kentlerde faaliyet göstermek ve bu görüşler doğrultusunda hareket etmekle suçlanıyor.