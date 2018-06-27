‘Ebu Hanzala’ya iki suçlamayla 14 yıl hapis

Türkiye’deki cihatçıların ‘akıl hocası’ olarak bilinen ‘Ebu Hanzala’ kod adlı Halis Bayancuk’a 14 yıl 22 gün hapis cezası verildi.

Bayancuk, Sakarya başsavcılığının soruşturması kapsamında 30 Mayıs 2017’de İstanbul’da gözaltına alınarak Sakarya’ya götürülmüştü. Bir hafta gözaltında tutulan Bayancuk daha sonra tutuklanmıştı.

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İddianamede Bayancuk hakkında ‘anayasayı ihlal’den ağırlaştırılmış müebbet, ‘silahlı terör örgütü kurma veya yönetme’den 15 yıldan 22 yıl altı ay, ‘silahlı terör örgütü propagandası yapmak’tan da iki yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

Mütalaasını açıklayan savcı da hakkında 32 yıl altı aya kadar hapis cezası talep etmişti.

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14 yıl ceza

İHA’nın haberine göre davada bugün karar çıktı.

Mahkeme heyeti, Bayancuk’a ‘silahlı terör örgütü kurma ve yönetme’ suçundan 12 yıl altı ay, ‘terör örgütü propagandası’ suçundan da bir yıl altu ay 22 gün hapis cezası verdi.

Bayancuk yaklaşık 13 aydır tutuklu.