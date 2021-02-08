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‘Ebu Hanzala’ya 12 yıl altı ay hapis cezası

Türkiye’deki cihatçıların ‘akıl hocası’ olarak bilinen ‘Ebu Hanzala’ kod adlı Halis Bayancuk’a ‘silahlı terör örgütü kurma ve yönetme’ suçundan 12 yıl altı ay hapis cezası verildi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Bayuncuk, Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

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Tutuklu sanık savunmasında, ‘silahlı terör örgütü olduklarına dair somut delillerin olmadığını, bu şekilde üzerine etiket yapıştırıldığını’ öne sürerek, “Siz de fanisiniz, hükümler de fani. Herkes eylemlerinden Allah’a hesap verecek. Siz vereceğiniz hükümle kendinizi de yargılayacaksınız. Benim için bir şey ifade etmiyor” dedi.

Mahkeme heyeti, Bayancuk’u ‘silahlı terör örgütü kurma ve yönetme’ suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırarak, ‘yönetici olduğu örgütün silahlı terör örgütü olması nedeniyle’ cezasını 15 yıla çıkardı. 

Bayancuk’un ‘yargılama sürecindeki davranışları ve cezanın geleceği üzerindeki olası etkilerini’ lehine takdiri indirim sebebi kabul eden mahkeme cezayı 12 yıl altı aya indirdi.

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Ne olmuştu?

Bakırköy 16’ncı Ceza Mahkemesi, Bayancuk’u ‘silahlı terör örgütü üyesi olma’ suçundan altı yıl üç ay hapis cezasına çarptırmıştı. Yargıtay bozma kararı verip dosyayı geri göndermişti. Yargılama devam ederken, Sakarya 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi de Bayancuk’a ‘silahlı terör örgütü kurma veya yönetme’ suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası vermişti.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, Bayancuk hakkında benzer suçlardan açılmış davalar ve Sakarya 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki kararın irtibatlı olabileceği gerekçesiyle dosyayı iade etmişti.

Sakarya 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde iadenin ardından yapılan duruşma sonucunda davanın, İstanbul Bakırköy 16’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden dosyayla birleştirilmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vermişti.

Dosyalar birleştirilmesi için Yargıtay 5. Ceza Dairesi’ne gönderilmişti. Daire, dosyaların birleştirilmesine karar vermişti.

Birleştirilme kararı sonrasında Sakarya 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi de Bayancuk’u 18 Eylül’de ‘silahlı terör örgütü kurma veya yönetme’ suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırmıştı.

Öte yandan Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nce, Bayancuk’a, ‘silahlı terör örgütü yönetme’ suçundan 12 yıl altı ay hapis cezası verilmişti.

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