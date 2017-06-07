‘Ebu Hanzala’ tutuklandı

Türkiye’deki cihatçıların ‘akıl hocası’ olarak bilinen ‘Ebu Hanzala’ kod adlı Halis Bayancuk tutuklandı.
Bayancuk, Sakarya başsavcılığının soruşturması kapsamında 30 Mayıs’ta İstanbul’da gözaltına alınarak Sakarya’ya götürülmüştü.
Terörle mücadele şube müdürlüğünde sorgulan Bayancuk, sağlık kontrolünün ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Üç kere tutuklanmıştı
Önce 2008’de, sonra 2011’de, ardından da 2014’te olmak üzere üç kez hapse giren Bayancuk, ilk ikisinde ‘El Kaide Türkiye liderliği’, son operasyonda ise ‘IŞİD Türkiye liderliği’ gerekçesiyle tutuklanmıştı.
2015 yılında dördüncü kez cezaevine giren Bayancuk, 2016 yılında tahliye edilmişti.