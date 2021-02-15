Ebru Kılıçoğlu: Süper modern stadyumunun zemini bir kez daha kara yenik düşüyor

Sarı-Kırmızılı takım Lacivert Beyazlı takımı konuk ederek başlıyor. Ancak 5. dakikada, kahverengi takım kahverengi takımla mücadele etmeye başlıyor! Zira Galatasaray’ın reklamlara konu olan, reklam oyuncularının çimenlerde ‘sırtlarını ısıttıkları’ süper modern stadyumunun zemini bir kez daha kara yenik düşüyor. Özetle zemin ve kar yağışı mücadeleye bir rakip olarak ekleniyor. Öyle de güçlü bir rakip ki bu, yer yer balçık, yer yer bataklık. Yer yer görüşü engelliyor yer yer topu! Bu da bütün oyun temposunu da ve düzenini de direkt olarak etkiliyor.

Ebru Kılıçoğlu’nun yazısı