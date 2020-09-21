Ebru Kılıçoğlu: Maçı en iyi tanımlayan ifade ‘taktik taktiğe’ olur

İki takımın oyuncularının kendi aralarındaki uyumuna baktığınızda “omuz omuza mücadele” diyebilirsiniz bu maç için. İki rakibin birbirlerine karşı mücadelesine ise “kıran kırana”. Ancak Başakşehir-Galatasaray maçını en iyi tanımlayan kelime ‘taktik taktiğe’ olur muhtemelen. İki tarafın teknik direktörü de son derece iyi çalışmış karşı tarafı. Alınabilecek tüm önlemleri almış. Dahası futbolcular da verilen taktiklere harfiyen uyuyor.

Mücadelenin hiç bitmediği bu ‘taktik taktiğe’ karşılaşmada üç puan ve derbi öncesi moral Galatasaray’a, alkışlar da futbola gidiyor.

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Ebru Kılıçoğlu’nun yazısı