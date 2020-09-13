Ebru Kılıçoğlu: Galatasaray kronik problemi olan ‘kapalı defansı açamama’ sorununu çözmüş görünüyor

Galatasaray geçen sezonu futboldan bıkmış, top oynamaktan sıtkı sıyrılmış bir noktada kapatmıştı. Yeni sezonun ilk maçında, Gaziantep karşısında, her şeyden önce bu ruh halini atmış gözüküyor üzerinden. Defansta Luyindama ve Marcao varlığı güven veriyor. Bu da her iki bekin rahatlıkla ileri çıkmasını ve takımın atak zenginliğine destek vermesini kolaylaştırıyor. Yeni transfer Elabdellaoui ise takıma çabuk adapte olmuş gözüküyor. 4-1-4-1 taktik dizilişinde, Galatasaray adına kadroya eklenen sadece üç futbolcu var ama ‘eski‘ isimlerden Belhanda, Feghouli ve Falcao yeni transfer olmuşlar motivasyonuyla oyuna katkıda bulununca Galatasaray’ın oyunu da zenginleşiyor. Hatta Galatasaray bu sayede, kronik problemi olan ‘kapalı defansı açamama’ sorununu da (en azından bu maçta) çözmüş görünüyor.
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