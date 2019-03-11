Ebru Gündeş yalı davasından beraat etti, Sarraf ise ifadesi alınabilirse yargılanacak

İstanbul’un Beykoz ilçesinin Kanlıca semtindeki yalıda Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na aykırı tadilat yaptığı iddiasıyla yargılanan şarkıcı Ebru Gündeş Sarraf hakkında beraat kararı verildi. Diğer sanık Hakkı Süha Gökdemir ise beş yıl ertelemelib bir yıl sekiz ay hapis cezasına çarptırıldı.

Aynı davada yargılanan Rıza Sarraf’ın dosyası ABD’da bulunması nedeniyle ifadesi alınmadığı gerekçe gösterilerek ayrılmıştı.

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Tarihi yapılara asansör eklendiği anlaşılmıştı. Fotoğraf: Hürriyet

Beykoz 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında suç vasfının değişme ihtimaline karşı ek savunması sorulan sanık Gökdemir, sadece yapıyla ilgili basit tadilat işlerinin izinlerini aldığını belirterek, “Bunun dışında yapılan işlerle ilgili bilgim yoktur. Benim suçum yok, beraatimi istiyorum” dedi.

Ebru Gündeş’in avukatı Begüm Gürel, sundukları çalışma programından da anlaşılacağı üzere müvekkilinin tadilat döneminde il dışında olduğunu belirterek şunları söyledi: “Yoğun bir konser programı vardı. Bir dönemde ise hamilelik sürecini geçirdi. Hamileliği sıkıntılı geçti. Bundan sonra yoğun programı devam etti. Hem bu iş programından hem de tanık beyanlarından anlaşılacağı üzere yapılardaki tadilat ve tamiratlarla ilgili müvekkilimin hiçbir emir ve talimatı olmamıştır.”

‘Rıza Sarraf adına kredi çıkmayınca krediyi eşi aldı’

Avukat şöyle devam etti: “Parsellerden birinin müvekkilim adına kayıtlı olmasının tek nedeni o dönemde eşi Rıza Sarraf adına iki kredi çıkmamasıydı. Bu nedenle kredilerden biri müvekkilim adına çekildi. Kredinin bitmesinin hemen ardından parsel Rıza Sarraf adına devredilmiştir. Müvekkilim sadece satın alındığı gün ve taşındığı gün bu yeri görmüştür. Yine ekte sunduğumuz tüm bu gerekçelerle müvekkilimin öncelikle beraatine karar verilmesini istiyoruz, aksi halde hükmün açıklanmasının geriye bırakılması (HAGB) dahil lehine olan hükümlerin uygulanmasını talep ediyoruz.”



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Mahkeme, suç işleme kastı bulunmadığı ve suçun unsurları oluşmadığı gerekçeleriyle Gündeş’in beraatine karar verdi.

Gökdemir ise imara aykırı tadilat suçundan bir yıl sekiz ay hapis ve 80 TL adli para cezasına çarptırıldı. Gökdemir’in hapis cezası beş yıl süreyle ertelendi.

Davanın geçmişi

Sarraf, Kanlıca sahilinde üç yalıdan oluşan Mehmet Arif Bey yalılarından ikisini 2011 yılında satın alarak dört parselini kendi, beş parselini de eşi üzerine kaydettirdi. Sarraf, tarihi eser olarak tescili yapılan yalılarda tadilat çalışması başlattı.

Tadilatın 2960 Sayılı Boğaziçi Kanunu’na aykırı olduğu gerekçesiyle çift hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Beykoz başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, yalılarda bina boyunca asansör yapıldığı, bina cephesinde doluluk ve boşluk oranlarının değiştirildiğinin tespit edildiği belirtildi.

İddianamede şüpheliler Rıza Sarraf, Ebru Gündeş Sarraf ve tadilat işlemlerini yaptığı belirlenen Hakkı Süha Gökdemir hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na aykırılık suçundan altı aydan üç yıla kadar hapis cezası isteniyordu.



