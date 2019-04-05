EBRD: Türkiye’ye sorunlu krediler konusunda yardıma hazırız

Sinefiller için yılın en heyecanlı zamanı, ’38. İstanbul Film Festivali’ sonunda başlıyor. Fakat 175 uzun, 11 kısa metrajdan oluşan bu yoğun program içinde yolunuzu bulmak ve bir program çıkarmak pek kolay iş değil. Hâl böyle olunca bir eleme yapmak kaçınılmaz oluyor. Biz de Diken okurları için 38. İstanbul Film Festivali programını gözden geçirdik ve kaçırmamanız gereken 7 filmi seçtik. Şimdiden iyi seyirler!