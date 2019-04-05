EBRD: Türkiye’ye sorunlu krediler konusunda yardıma hazırız

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Türkiye’nin bankacılık sektöründe sorunlu kredilerdeki artışın önüne geçmesi için talep olması halinde yardım edebileceğini belirtti.
EBRD’nin Türkiye yöneticisi Arvid Tuerkner, “EBRD Türkiye’de geri dönmeyen kredi (NPL) alanındaki çalışmalarının kapsamını genişletmekle ilgileniyor” dedi.
Tuerkner şöyle devam etti: “(Türk yetkililer) henüz NPL veya SPV’lere yatırım konusunda bizimle irtibata geçmedi, ancak gelirse buna bakarız ve yapısı bizim ticari ve basiretli bankacılık gereksinimlerimiz ile uyumluysa harekete geçmeye hazırız.”