Diken

Yaramazlara biraz batar!

EBRD: Türkiye’ye sorunlu krediler konusunda yardıma hazırız

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Türkiye’nin bankacılık sektöründe sorunlu kredilerdeki artışın önüne geçmesi için talep olması halinde yardım edebileceğini belirtti.

EBRD’nin Türkiye yöneticisi Arvid Tuerkner, “EBRD Türkiye’de geri dönmeyen kredi (NPL) alanındaki çalışmalarının kapsamını genişletmekle ilgileniyor” dedi.

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Tuerkner şöyle devam etti: “(Türk yetkililer) henüz NPL veya SPV’lere yatırım konusunda bizimle irtibata geçmedi, ancak gelirse buna bakarız ve yapısı bizim ticari ve basiretli bankacılık gereksinimlerimiz ile uyumluysa harekete geçmeye hazırız.”

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38. İstanbul Film Festivali’nde kaçırmamanız gereken yedi film

Sinefiller için yılın en heyecanlı zamanı, ’38. İstanbul Film Festivali’ sonunda başlıyor. Fakat 175 uzun, 11 kısa metrajdan oluşan bu yoğun program içinde yolunuzu bulmak ve bir program çıkarmak pek kolay iş değil. Hâl böyle olunca bir eleme yapmak kaçınılmaz oluyor. Biz de Diken okurları için 38. İstanbul Film Festivali programını gözden geçirdik ve kaçırmamanız gereken 7 filmi seçtik. Şimdiden iyi seyirler!

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