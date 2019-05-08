EBRD Türkiye’nin 2019 tahminini düşürdü: Ekonomi yüzde 1 daralacak

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) küresel ticaretteki gerileme, liradaki değer kaybı ve yüksek faize bağlı olarak Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahminini 0.3 puan düşürdü ve ekonominin bu yıl yüzde 1 daralacağını öngördü.

Fotoğraf: Reuters

Kasım öngörülerinde EBRD Türkiye’nin bu yıl yüzde 1 büyüyeceğini öngörmüştü, bu tahmini yüzde 2 düşürerek yüzde 1 daralma öngördü.

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EBRD 40’a yakın ülkeyi incelediği Bölgeler Ekonomik Tahminler raporunda ülkeler genel büyüme tahminlerini düşürmesinde ‘özellikle Türkiye ekonomisindeki yavaşlama’ ve küresel ticaretteki yavaşlamanın bölgedeki ihracatını düşürmesinin etkili olduğunu belirtti.

Banka raporunda bölge ülkelerinin 2019’daki ortalama büyüme beklentisini aşağı doğru 0.3 puan revize ederek yüzde 2.3’e düşürdü. Türkiye hariç tutulduğunda ise bölgedeki büyümenin 2019’da yüzde 3.0 olacağı öngörüldü.

‘Türkiye hariç’

Raporda ‘Türkiye hariç’ EBRD bölgelerinde büyümedeki yavaşlamanın kısmen ılımlı olacağı belirtilerek, “Büyüme eğilimi Türkiye hariç geniş ölçüde sürüyor” denildi. Birçok ekonomide yurt içi talebin güçlendiği vurgulanan raporda “Türkiye önemli bir istisna. 2018’in ikinci yarısında sıkılaşan para politikaları, özel sektör borçları ve tüketici ve yatırımcı güvenindeki bozulmaya bağlı olarak Türkiye’de yurtiçi talep çöktü” ifadeleri kullanıldı.

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Raporun birçok başlığında ‘Türkiye hariç’ ifadesi kullanıldı ve verilerin bulunduğu grafiklerde ‘Türkiye hariç’ büyüme tahminleri de ayrıca belirtildi.

Raporda Türkiye’ye ilişkin diğer bölümler ise özetle şöyle:

“Küresel para politikalarındaki sıkılaşma özellikle yapısal zayıflıkları olan Arjantin ve Türkiye gibi ekonomilere sermaye akışını etkiledi.

EBRD ülkelerinin yüzde 70’inde enflasyon hedefleri tutturuluyor. Mısır, Ukrayna ve Türkiye dışında tüm bölgelerde enflasyonda hedeflerden 2 puanın altında bir sapma görülüyor.

EBRD bölgesinde 2018 için ortalama büyüme özellikle Türkiye’nin ağırlığı ile yüzde 3.4’e geriledi. Ortalamadaki düşüş Türkiye’de büyümenin 2017’deki yüzde 7.4 düzeyinden 2018’de yüzde 2.6’ye sert gerilemesinden – ve küresel eğilimlerin de benzer oluşundan – kaynaklandı.

2018 yılında dolar karşısında yüzde 29 değer kaybeden Türk Lirası, 2019’un ilk aylarında kayıplarının bir kısmını toparlamış olsa da değişen yatırımcı beklentisi nedeniyle kırılgan kalmaya devam ediyor.

Liradaki değer kaybıyla birlikte net ihracat büyümeye daha güçlü bir katkı yaptı. Devlet bankaları tarafından verilen kredilerin 2019’un ilk yarıda artmasıyla kredi büyümesi de hızlandı.

Türkiye ekonomisinde devam eden yavaşlama muhtemelen kademeli bir şekilde düzelecek. Liradaki değer kaybı nedeniyle artan net ihracatın büyümeye katkı yapacak olmasına rağmen, yüksek faiz oranları tüketim ve yatırımları baskılamaya devam edecek.

2019 yılında yüzde 1.0 civarında bir daralmanın ardından 2020’de ekonomi kademeli olarak iyileşerek yüzde 2.5 civarında büyüyecek.

Türkiye ekonomisinin büyümesindeki sert yavaşlamanın diğer EBRD bölgelerine taşma etkisi sınırlı olacak. EBRD ülkelerinin hiçbirinin Türkiye’ye ihracatı GSYH’lerinin yüzde 2’sini geçmiyor. Türkiye’deki yavaşlamadan en çok Bulgaristan ve Macaristan etkilenecek. Ayrıca Türkiye’nin ara mal ithalatı bu yavaşlamadan muhtemelen etkilenmeyecek çünkü Türkiye ihraç ettiği ürünlerin üretiminde kullandığı ara malları ithal ediyor.