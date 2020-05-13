EBRD, Türkiye ekonomisinde yüzde 3.5 küçülme bekliyor

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Türkiye’de milli gelirinin sınırlı tecrit uygulamaları ve petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle bu yıl yüzde 3.5 düşmesini öngörüyor.

Fotoğraf: Reuters

Avrupa, Asya ve Afrika’daki 37 ülkedeki trendleri takip eden EBRD, son altı aylık ekonomik görünümünde tahminlerini güncelledi. EBRD kasım ayında bölgesinde gayri safi yurt içi hasılanın (GSYH) 2020’de yüzde 2.9 yükselmesini bekliyordu.

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EBRD Başekonomisti Beata Javorcık Reuters’a şu açıklamayı yaptı: “EBRD bölgesi, tıpkı dünyanın çoğu gibi, ikinci dünya savaşından bu yana en büyük zorluklarla karşı karşıya. Bir sağlık krizi olarak başlayan şey ekonomik kriz haline geldi ve bölgedeki hemen hemen tüm ekonomilerin bu yıl önemli bir daralma yaşamaları bekleniyor.”

Tahminler, sınırlama önlemlerinin kademeli olarak gevşemesini ve yılın ikinci yarısında normale dönülmesini öngören bir senaryoya dayanmakla birlikte, özellikle turizm ve konaklama sektörleri gibi hizmet sektörlerinde talep üzerinde devam eden tahribat dikkate alındı.

Ancak Javorcik genişletilmiş sosyal mesafeyi gerektiren bir senaryo kapsamında, bölgedeki ekonomilerin çift haneli daralmalara maruz kalabileceklerini söyledi.

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Öte yandan, hükümet bu yıla ilişkin yüzde 5 büyüme hedefini koruyor. Ancak uzmanlar bunun mümkün olmadığı görüşünde birleşiyor.