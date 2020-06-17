EBRD: ‘Corona’ sonrası tedarik zincirleri değişecek; Türkiye kazanım sağlayabilir

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Suma Chakrabarti, Covid-19 salgınının yarattığı ekonomik kriz sonrasında pek çok şirketin Çin gibi tek tedarik merkezine bağımlılığını kırmak istediğini, Türkiye’de tekstil başta olmak üzere pek çok sektörün bundan yararlanabileceğini söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nun (DEİK) video panelinde konuşan Chakrabarti, salgın sonrası dönemde tek tedarik zincirinden kopma trendine değinerek şu ifadeleri kullandı: “Türkiye bu dinamikten en çok kazanım sağlayacak ülkeler arasında yer alıyor… Tedarik zincirlerinin Çin’den uzaklaşmasından fayda sağlayacak sektörlerin en başında giyim ve tekstil sektörünün olduğu görülüyor.”

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‘189 ürün faydalanabilir’

EBRD’nin yaptığı çalışmaya göre, bir ürünün o ülkenin ihracatından ve dünya ticaretinden aldığı payın karşılaştırıldığı ‘açıklanmış karşılaştırmalı üstünlük’ yöntemi bazında ele alındığında, Türkiye’de üretilen en az 189 ürün kategorisi tedarik zincirlerinin kaynak çeşitlendirme eğiliminden fayda sağlayabilir.

Avrupa, Asya ve Afrika’da 37 ülkede yatırımları bulunan EBRD’nin en yoğun yatırım yaptığı ülkelerin başında Türkiye geliyor.

Geçen yıl Türkiye’ye 1 milyar avro yatırım yapan EBRD, bu yılın ilk yarısında ise şirketlere doğrudan veya bankalar üzerinden en az 600 milyon avro finansman sağladı.

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‘Yüzde 3.5’lik küçülme’

EBRD, geçen ay Türkiye’de milli gelirin sınırlı tecrit uygulamaları ve petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle bu yıl yüzde 3.5 gerileyeceğini, seneye de ekonominin yüzde 6 büyüyeceğini öngördüğünü açıklamıştı.