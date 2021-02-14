Ebola, Gine’de 2016’dan beri ilk kez can aldı: Dört kişi hayatını kaybetti

Ebola, Afrika ülkesi Gine’de 2016’dan beri ilk kez can aldı. Sağlık Bakanlığı dört kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ndeki aşı kampanyasından bir kare. Fotoğraf: Reuters

2013-2016’da Gine’de başlayan ebola salgınında, Batı Afrika ülkelerinde 11 bin 300 kişi hayatını kaybetmişti.

Reklam

Ölenlerden birinin ocak ayında hastalanan ve 1 Şubat’ta hayatını kaybeden bir hemşire olduğu açıklandı. Nzerekore bölgesinde yaşayan hemşirenin defin işlemlerine dahil olan sekiz kişide kusma, ishal gibi belirtiler görüldüğü, üçünün hayatını kaybettiği belirtildi.

Gineli yetkililer kadar Dünya Sağlık Örgütü’nden de, “Endişeliyiz” açıklaması geldi.

2020’de, geçmişteki salgından da en olumsuz etkilenen ülkelerden biri Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde 11’nci ebola salgını yaşanmıştı. Kasım ayında, altı aydır süren bu salgının sona erdiği açıklanmıştı. Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde bu süreçte 55 kişi hayatını kaybetmişti.

Reklam

2013-2016 arasındaki salgın sonrasında aşı geliştirilmiş, Afrika’da binlerce kişiye uygulanmıştı.

Ebola virüsü ilk olarak ateş, aşırı halsizlik, boğaz ve kas ağrısına neden oluyor, ilerleyen süreçte kusma ve ishale, iç ve dış kanamaya neden oluyor. Ciltteki kesikler, ağız, burun, kan, dışkıdan bulaşabiliyor.