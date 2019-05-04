Ebola, Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde bini aşkın can aldı

Demokratik Kongo Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ülkede geçen yıl ağustos ayında başlayan Ebola salgını nedeniyle ölenlerin sayısısının bini aştığını açıkladı.

Ağustos 2018’de, Kuzey Kivu bölgesindeki bir köyde yaşayanlar aşılanıyor. Fotoğraf: Reuters





Bakanlık, bu salgının ülkedeki en kötü ikinci Ebola salgını olduğuna dikkat çekti. Dünya Sağlık Örgütü Başkan Yardımcısı Dr Michael Ryan ise sağlık çalışanlarına güvensizlik ve yaşanan çatışmaların hastalıkla mücadele çabalarını aksattığını, Ebola’nın ülkenin doğusunda hızla yayıldığını söyledi. Ryan, küresel bir salgın tehdidi olma riskinin düşük olduğunu vurguladı.

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Ocak ayından beri sağlık merkezleri ve çalışanlarına yönelik 119 saldırının kayda geçtiğini belirten Ryan, 100 bini aşkın kişinin aşılandığını belirterek, “Elimizde aşı var ancak çatışmalar ve güvensizlik aşı programımıza sekte vuruyor” dedi.

2013-2016 arasında Batı Afrika’da yaşanan Ebola salgınında 11 bin 310 kişi ölmüştü.

Ebola virüsü ilk olarak ateş, aşırı halsizlik, boğaz ve kas ağrısına neden oluyor, ilerleyen süreçte kusma ve ishale, iç ve dış kanamaya neden oluyor. Ciltteki kesikler, ağız, burun, kan, dışkıdan bulaşabiliyor.

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Aynı zamanda kızamık salgınıyla da mücadele eden ülkede bu hastalık nedeniyle de bini aşkın kişi öldü; 50 bin vaka tespit edildi.