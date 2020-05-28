EasyJet çalışanlarının yüzde 30’unu işten çıkarıyor

Britanya merkezli uygun fiyatlı havayolu şirketi EasyJet, çalışanlarının yaklaşık yüzde 30’unu işten çıkaracağını açıkladı. Bu, yaklaşık 4 bin 500 kişinin işini kaybetmesi demek.

Fotoğraf: Frederick Tubiermont, Unsplash

EasyJet, işten çıkarma süreciyle ilgili detayların belirlenmesi için birkaç gün içinde çalışanlarla görüşmelerin başlatılacağını duyurdu. Şirketin sekiz Avrupa ülkesinde 15 bin çalışanı bulunuyor.

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Uçuşlara 15 Haziran’da başlayacağını açıklayan EasyJet, 2019’da uçak biletlerine gösterilen talebin 2023’e kadar aynı seviyeye gelmesini beklemediklerini kaydediyor.

Dünya çapında havayolu şirketleri corona virüsü salgını süresince hava trafiğinin durma noktasına gelmesi nedeniyle ekonomik zorluklarla boğuşuyor.

Benzer bir şekilde Britanya merkezli British Airways yüzde 35 oranında işten çıkarmalara gideceğini açıklamıştı. İrlanda merkezli RyanAir de çalışanların yüzde 15’ini işten çıkaracağını duyurmuştu.

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Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı da uçaklarda yeterli doluluğun sağlanamayabileceğini ifade ederek; ‘yüzde 60-66 gibi doluluklarla uçmanın şirketin sağlığını büyük ölçüde etkileyeceğini’ ve ‘sektörde düzelmenin belki de beş yıl zaman alacağını’ belirtmişti.

THY bugün, ilk çeyrek zararının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 61.5 artışla 2 milyar 23 milyon lira olduğunu açıkladı.