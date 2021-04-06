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Yaramazlara biraz batar!

E-ticaret bir yılda ‘patladı’

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın açıkladığı veriler, internetten alışverişin bir yıllık değişimini ortaya koydu.

Fotoğraf: Reuters

Buna göre 2019’da 68 bin 547 işletme e-ticaret faaliyetinde bulunurken, sayı bir yılda 256 bin 861’e yükseldi.

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Yine geçen yıl, e-ticaret hacmi 2019’a göre yüzde 66 artarak 136 milyar liradan 226.2 milyar liraya çıktı.

e-Ticaret hacminin genel ticarete oranı 2019’da yüzde 9.8’ken, geçen yıl 5.9 puanlık artışla ortalama yüzde 15.7’ye yükseldi.

Covid-19 salgını nedeniyle neredeyse tamamı kısıtlamalar ve ev karantinasıyla geçen 2020’de tüketiciler daha çok internetten alışverişe yönelmişti.

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