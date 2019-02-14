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Yaramazlara biraz batar!

‘E-tanzim’de stoklar erken tükendi, bir tek maydanoz kaldı

Tanzim satış noktalarının internetteki platformunda (e-tanzim) stoklar bir günde eridi. Bu sabah itibariyle bir tek maydanoz kaldı.

Fotoğraflar: epttavm.com

Gıda fiyatlarının tüketiciye ulaştırılana kadar aracıların koyduğu kar nedeniyle arttığını savunan hükümet, fiyat artışının önüne geçmek için meyve-sebze satacağı tanzim satış noktalarını hayata geçirmişti.

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İstanbul ve Ankara’da açılan toplam 80 noktanın ardından ‘epttavm.com’ sitesinde e-tanzim satışı da dün başlatılmıştı.

E-tanzim satış noktasında patlıcan 4.5, salatalık 4, sivri biber 6, soğan 2, patates 2 ve ıspanak 4 liradan satılıyor. Soğanda bir kilo, diğer ürünlerde üç kilo alım kotası uygulanıyor.

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Dün başlayan satışlarda tüm ürünlerde stoklar tükenmiş durumda. Saat 10:00 itibariyle bir tek maydanoz alınabiliyor.

İstanbul ve Ankara’daki tanzim satışlarının iki buçuk ay süreceği açıklanmıştı. E-tanzim satışı yapılan ‘Türkiye kazanacak’ adlı kampanyaysa PTT’nin sitesindeki bilgiye göre 1 Mayıs’a kadar devam edecek.

İstanbul’daki tanzim noktalarında ilk günde 297.7 ton sebze satılmıştı.

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