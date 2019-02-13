Diken

Yaramazlara biraz batar!

‘e-tanzim’ de yolda: ‘Milli Pazaryeri Platformu’ kuruluyor

Hükümet, sebze meyve fiyatlarını ucuzlatmak için kurulan tanzim satış noktalarının işlevini internet üzerinden yerine getirecek ‘Milli Pazaryeri Platformu’nun organize edilmesi için düğmeye bastı.

Fotoğraf: DHA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan şu açıklamayı yaptı: “Enflasyonla topyekûn mücadele kapsamında vatandaşlarımıza ekonomik fayda sağlamak amacıyla uygulama koyulan tanzim satışlarını yakın zamanda Türkiye’nin Milli Pazaryeri Platformu www.epttavm.com’da başlatıyoruz.”

Reklam

Tanzim satışlara organizasyon tamamlanınca https://www.epttavm.com/kampanyalar/turkiye-kazanacak/turkiye-kazanacak linkinden ulaşabilecek. 

Tanzimin ilk günü: 298 ton sebze satıldı; en çok domates ve soğan talep gördü

Tanzim satışlarının ömrü belli oldu: İki buçuk ay

Tanzimden sonra devlet seracılık yatırımına da başlıyor

Fotoğraflarla tanzimin ilk günü: Ucuz sebze-meyveye ilgi yoğun

Erdoğan duyurdu: ‘Tanzim’de temizlik malzemesi de satılacak

Tanzimde yeni adım: Online satış

Erdoğan duyurdu: ‘Tanzim’de temizlik malzemesi de satılacak

Domates, biber, patlıcan… İstanbul’un ilk tanzim satış noktası açılıyor

SON HABERLER

Kuyruktakiler

O kuyruktaki insanların bir kısmı, bu satırların yazarı ve sevdikleri yok olsa, sevinir ya da umursamaz. Ve o kuyruktaki insanların tümü, bu satırların yazarı kadar insanca yaşamak istiyor. Hepsi bu.

Ankesörlü telefondan kendi cep telefonunu arayan askere ‘FETÖ’cü suçlaması

Altı yıl önce kaybettiği cep telefonunu bulmak için ‘FETÖ’ mensuplarının kullandığı ankesörlü telefondan kendini numarasını arayıp ulaşamayan ve daha sonra yine aynı ankesörlü telefondan ev arkadaşıyla 13 saniyelik görüşme yapan uzman çavuş gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...