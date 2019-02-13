‘e-tanzim’ de yolda: ‘Milli Pazaryeri Platformu’ kuruluyor

Hükümet, sebze meyve fiyatlarını ucuzlatmak için kurulan tanzim satış noktalarının işlevini internet üzerinden yerine getirecek ‘Milli Pazaryeri Platformu’nun organize edilmesi için düğmeye bastı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan şu açıklamayı yaptı: “Enflasyonla topyekûn mücadele kapsamında vatandaşlarımıza ekonomik fayda sağlamak amacıyla uygulama koyulan tanzim satışlarını yakın zamanda Türkiye’nin Milli Pazaryeri Platformu www.epttavm.com’da başlatıyoruz.”
Tanzim satışlara organizasyon tamamlanınca https://www.epttavm.com/kampanyalar/turkiye-kazanacak/turkiye-kazanacak linkinden ulaşabilecek.