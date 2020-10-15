Elektrikli scooter başına belediyeye günlük 16.5 lira

Son dönemde sayıları hızla artan elektrikli scooter’ları işleten şirketlerin, devlete araç başına günlük 16 lira 66 kuruş ödemesini öngören kanun teklifi TBMM Çevre Komisyonu’nda kabul edildi.

Fotoğraf: Pixabay

AKP’nin bazı kanunlarda değişiklik öngören yasa teklifi geçen günlerde Meclis Başkanlığı’na sunulmuştu.

Reklam

Söz konusu teklif, bugün komisyonda görüşülerek kabul edildi.

Buna göre, elektrikli scooter’lar yalnızca 15 yaşını bitirmiş kişiler tarafından karayollarındaki bisiklet yol ve şeritlerinde kullanılabilecek.

Sadece tek kişi binebilecek

Ayrı bisiklet yolu veya şeridi varsa e-scooter’lar taşıt yolunda, motorlu bisikletler ise bisiklet yolunda sürülemeyecek.

Reklam

İki elle sürülmesi zorunlu olacak e-scooter’larda sırtta taşınabilen kişisel eşya harici yük ve yolcu taşınamayacak.

Geçiş önceliği

Sürücüler, sağa ve sola dönüşlerde, bisiklet yolundaki ve şeridindeki bisiklet ve e- scooter kullananlara ilk geçiş hakkını vermek zorunda olacak.

Elektrikli skuterler, otoyol, şehirlerarası kara yolları ve azami hız sınırı saatte 50 kilometre üzerinde olan kara yollarında kullanılamayacak.

Yayalar bisiklet trafiğine engel olmamak şartıyla veya yaya yolu bulunmayan yerlerde bisiklet şeridini kullanabilecek.

Şirketler para ödeyecek

Belediye Gelirleri Kanunu’nda da değişilik yapılacak. ‘En az tarifeden hesaplanmak üzere’, paylaşımlı elektrikli scooter’lardan işgal harç bedeli alınacak.

Şirketler, araç başına belediyelere günlük 16 lira 66 kuruş ödeyecek.