E-Nabız uygulamasına Covid-19 aşı durumu bilgilendirme özelliği eklendi

Sağlık Bakanlığı, e-Nabız uygulamasına bireylerin Covid-19 aşı durumunu bilgilendirme özelliği ekledi.
Dün akşam Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve bilim kurulu üyelerinin kameralar karşısında aşı olmasının ardından Çin’den Türkiye’ye getirilen CoronaVac aşısı, bugün itibariyle sağlık çalışanlarına uygulanmaya başladı.
A’A’nın haberine göre bakanlık, aşı takviminin işlemeye başlamasıyla e-Nabız uygulamasını güncelleyerek aşıyla ilgili yeni özellikler ekledi.
Uygulamaya eklenen ‘Covid-19 aşı durumu bilgilendirme özelliği’ sayesinde aşı için belirlenen öncelik grubunda olup olmadıklarını görebilecek.
Sağlık çalışanları, 65 yaş üstü ve kronik hastalıkları olanlara öncelik verilecek aşı takviminde bu öncelikli gruplarda yer almayanların karşılarına şu bilgilendirme metni çıkıyor:
“Covid-19 pandemik aşılaması için belirlenen öncelikli grupta değilsiniz. Aşılama için bakanlığımızın belirlediği öncelik sıralaması göz önünde bulundurularak durumunuz günlük değerlendirmelerle güncellenebilecektir. Sağlık çalışanı iseniz, çalıştığınız kuruma başvurarak bilgilerinizin güncellenmesini sağlayınız.”