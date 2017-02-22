Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, kulübün resmi sitesinden önceki gün yapılan ve kendisinden bazı tedbirler alması istenen açıklamayı usulen doğru bulmadığını söyledi.

‘Benim için de sürpriz oldu’

Yeşil-beyazlı ekibin bugünkü antrenmanı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kocaman, söz konusu açıklamaya ilişkin şunları söyledi: “Ben de şaşırdım tabii böyle bir şeyi duyunca. Bu açıklamadan, içeriğinden haberim yoktu. Benim için de sürpriz oldu. Sabahın erken saatinde yapılması ilginçti. Biraz daha beklenebilirdi. Bu kadar hızlı hareket etmeyi gerektirecek hangi nedenler var bilemiyorum. Fazla uzatmadan söyleyeyim; bundan haberim yoktu. Kamuoyunu tarafından bilinmesini istiyorum. Dünkü antrenmana çıkmamamın açıklama ile alakası yok. Birkaç cümle rahatsız edici. Benim esas derdim usulle alakalı.”

‘Usulen doğru değil’

Yönetim, teknik direktör ve oyuncuların sorunları kendi aralarında çözmeleri gerektiğini dile getiren 52 yaşındaki teknik direktör, şöyle devam etti: “Usulen doğrusu budur. Çünkü yapılan bir eylemin sonucu vardır. Yönetimlerin en önemli özelliği kriz oluşturmak değil, var olan krizi çözmeye çalışmalıdır ki, kalıcı, uzun süreli çözümler ve uzun süreli başarılar olsun. En büyük hata usul yönünden olmamalıydı. İçeriğe girmekten biraz kaçınacağım çünkü amacım var olan durumu biraz durdurmaya çalışmak olacak. Bu tip durumlar gelinip konuşulur, sıkıntılar varsa söylenir, eğer bu konuda bilgi varsa aktarılır. Gruplar birbirini ikna ederler. Çünkü menfaatler birdir burada, bu doğrultuda mücadeleye devam ederler. Usulen doğru değil bu açıklama.”