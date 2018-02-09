‘e-devlet’teki soyağacı uygulaması askıda: Kısa süre içerisinde açılacak

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri genel Müdürlüğü’nün vatandaşların internetten soy ağacını öğrenmesine imkan tanıyan uygulaması, ‘e-devlet’ sitesinin yoğun ilgiden kilitlenmesi nedeniyle askıya alındı.

‘e-devlet’ internet sitesinde konan ‘alt-üst soy bilgisi sorgulama’ seçeneğiyle vatandaşların 1800’lü yılların başına uzanan soy bilgilerine yer verilmeye başlanmıştı.

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Uygulama sonrası e-devlet’e yoğunluk yüzünden kilitlendi. Sorgulama yapmak isteyenler bu sabah “Yapılan teknik bir çalışma nedeniyle hizmet sunulamamaktadır” uyarısı ile karşılaştı.

Hürriyet’ten Eray Görgülü’nün haberine göre, ‘Alt-üst soy raporu’nun kullanıma açıldığı 14.00’ten gece saat 02.00’ye kadar yaklaşık 200 bin belge üretildi. Asıl yoğunluk ise gece 02.00-04.00 arasında yaşandı.

Gece 04.00’e kadar ancak 737 bin 237 kişi giriş yapabildi. TÜRKSAT yetkililerinden edinilen bilgiye göre, gece saat 02.00’ye kadar, soyağacıyla ilgili toplam 200 bin kişi belge alabildi. Asıl yoğunluk, 02.00-04.00 saatleri arasında yaşanırken bu saatler arasında da 110 bin belge üretildi.

Saat 04.00’ten itibaren yoğunluğun artarak devam etmesi nedeniyle verilen hizmette gecikmelerin oluşması ve bekleme sürelerinde artış yaşanmaya başlanmasından dolayı sistem geçici olarak durduruldu.

Yetkililere göre, ‘Alt-üst soy raporu’ hizmeti kısa süre içerisinde kullanıma açılacak.