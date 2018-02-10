‘e-devlet’te soyağacı sorgulamaya günlük kota: ‘Anne-babanızla konuşup öğrenin’

E-devlet üzerinden soy bilgisi öğrenmeye günlük kota geliyor. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Sinan Güner, sisteme girmek isteyip de giremeyenlere öneri sundu: “Anne ve babalarıyla daha fazla konuşup onlara sorsunlar.”

Habertürk’ten Fatmanur Boylu’nun haberine göre önceki gün saat 14.00’te uygulama devreye girdi, takip eden gün saat 02.002ye kadar 200 bin kişi soyunu merak ettiği için uygulamayı kullandı.

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Takip eden iki saat ise 110 bin kişi daha sisteme girdi. Yoğunluk olunca sistem kilitlendi, uygulama geçici olarak durduruldu.

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Sinan Güner, bu kadar yoğunluk beklemediklerini söyledi.

Vatandaşların sakin olur diye gece saatlerini beklediğini belirten Güner, askıya alınan uygulamayla ilgili “Toplamda 310 bin sorgulama çıktısı verildi. Böyle bir kapasitenin yürütülmesi imkânsız. Kapasite tespit çalışmaları yapılıyor. Soy sorgulama için günlük belirli bir kota açacağız. ‘Bugün bu kadar’ diyerek ertesi güne aktaracağız” diye konuştu.

‘Anne-babanıza sorun’

Güner şöyle devam etti: “Talep normal. Vatandaşlara hak vermek lazım. Neyle karşılaşacaklarını merak ediyorlar. Vatandaş biraz sabretsin. Anne ve babalarıyla daha fazla konuşup onlara sorsunlar. Biz hizmetimizin arkasındayız. Ne zaman açılacağı ile ilgili net tarih vermek çok zor. Kısa zamanda açılacak.”

Sinan Güner, Alt-Üst Soy Sorgulama Uygulaması’nın neden hayata geçirildiği sorusuna da şu yanıtı verdi: “Bu hizmet zaten vardı. İl ve ilçe nüfus müdürlüklerinde dilekçe vererek, randevu alarak zaten talep ediliyordu ve oldukça fazlaydı. Kanunların el verdiği ölçüde anneanne, dede, torun gibi bilgilere ulaşmak mümkün. Daha önce vatandaş yan soylarını da öğrenmek için dilekçe veriyordu. Yetkililerin bu bilgileri vermesi yasak. İstediklerini alamayan vatandaş münakaşa çıkarıyordu. Bu sorunları çözmek istedik.”