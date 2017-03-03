E-bilete ‘direnç gösteren’ taraftarlar bu kez Twitter’dan ‘ses çıkardı’: Passolig’in vandalıyız 

E-bilet uygulaması Passolig’e karşı çıkanlar için, “Direnç gösterenlerin çoğu statlarda görmek istemediğimiz vandallar” diyen Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç’a yanıt sosyal medya üzerinden geldi.

Bakan Kılıç’ın “Sesleri çok çıkıyor” dediği Passolig karşıtı taraftarların Twitter’da başlattığı #PassoliginVandalıyız etiketi altında paylaşılan mesajlardan bazıları şöyle;

Günaydın ben vandal passoligi kaldirsana bişey denicez @ackilic76 #PassoliginVandalıyız — Sidar Ulaş Zencirci (@Ulas1925) 3 Mart 2017

Dışarıda kalan bir avuç insanın mücadelesi bu. Daha kalabalık olsak çoktan bitip gidecekti #PassoliginVandalıyız https://t.co/0rQpH9ewgV — t(-_-t) (@solaknadir) 2 Mart 2017

Biz Beyoğlu vandalları 70’lerde de takım elbise üstü atkı takardık. Öyle vandaldık. #PassoliginVandalıyız https://t.co/KP64zfnfdp — Onuur (@OnurUcaar) 2 Mart 2017

#ebiletehayır boyun egmedik diye mi bunlar. Milyonluk Passolig satışlarıniz 10 binlik stadları dolduramıyor… #PassoliginVandalıyız — Özkan (kapalı üst) (@ozkan1905uA) 2 Mart 2017

Güzel çıkan her çok sesi susturmak istemeleri doğalarında var #PassoliginVandalıyız — Cennet (@cennetmumcu) 2 Mart 2017

Taraftarların müşteri gibi kullanıldığı bu sistemde#PassoliginVandalıyız — #HAYIRdır (@ultrasgreenwall) 2 Mart 2017

Yine suçlandığımıza göre doğru yoldan gidiyoruz. #PassoliginVandalıyız — Çağrı Efe Günay (@cagriefegunay) 2 Mart 2017