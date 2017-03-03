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E-bilete ‘direnç gösteren’ taraftarlar bu kez Twitter’dan ‘ses çıkardı’: Passolig’in vandalıyız 

E-bilet uygulaması Passolig’e karşı çıkanlar için, “Direnç gösterenlerin çoğu statlarda görmek istemediğimiz vandallar” diyen Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç’a yanıt sosyal medya üzerinden geldi.

Fotoğraf: Twitter

Bakan Kılıç’ın “Sesleri çok çıkıyor” dediği Passolig karşıtı taraftarların Twitter’da başlattığı #PassoliginVandalıyız etiketi altında paylaşılan mesajlardan bazıları şöyle;

‘Sesleri çok çıkıyor’: Bakan Kılıç’a göre Passolig’e ‘vandallar’ direnç gösteriyor

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