E-bilete ‘direnç gösteren’ taraftarlar bu kez Twitter’dan ‘ses çıkardı’: Passolig’in vandalıyız 

E-bilet uygulaması Passolig’e karşı çıkanlar için, “Direnç gösterenlerin çoğu statlarda görmek istemediğimiz vandallar” diyen Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç’a yanıt sosyal medya üzerinden geldi.
Bakan Kılıç’ın “Sesleri çok çıkıyor” dediği Passolig karşıtı taraftarların Twitter’da başlattığı #PassoliginVandalıyız etiketi altında paylaşılan mesajlardan bazıları şöyle;
#PassoliginVandalıyız pic.twitter.com/kN3b31Ld1J
— insanolunlanᵇʲᵏ (@jack1903jk) 3 Mart 2017
Bir sevdanın katili PASO#PassoliginVandalıyız pic.twitter.com/cwE9YNRkHV
— Yiğitgiray kızıl (@kizilgiray) 3 Mart 2017
Günaydın ben vandal passoligi kaldirsana bişey denicez @ackilic76 #PassoliginVandalıyız
— Sidar Ulaş Zencirci (@Ulas1925) 3 Mart 2017
Adanalıyık, Vandalık, Hayırdır ?#PassoliginVandalıyız#PassoligeCazz ! pic.twitter.com/eKTfu0ibig
— Göksel BİÇEN (@Gokseeell) 3 Mart 2017
Dışarıda kalan bir avuç insanın mücadelesi bu. Daha kalabalık olsak çoktan bitip gidecekti #PassoliginVandalıyız https://t.co/0rQpH9ewgV
— t(-_-t) (@solaknadir) 2 Mart 2017
Biz Beyoğlu vandalları 70’lerde de takım elbise üstü atkı takardık. Öyle vandaldık. #PassoliginVandalıyız https://t.co/KP64zfnfdp
— Onuur (@OnurUcaar) 2 Mart 2017
#ebiletehayır boyun egmedik diye mi bunlar. Milyonluk Passolig satışlarıniz 10 binlik stadları dolduramıyor… #PassoliginVandalıyız
— Özkan (kapalı üst) (@ozkan1905uA) 2 Mart 2017
Yufka yüreklilerle çetin yollar aşılmaz. #PassoliginVandalıyız #PassoligeCazz pic.twitter.com/znQThz8QB0
— Mehmet GÜMÜŞ (@mehmetayazgumus) 2 Mart 2017
Güzel çıkan her çok sesi susturmak istemeleri doğalarında var #PassoliginVandalıyız
— Cennet (@cennetmumcu) 2 Mart 2017
Vandalız ya, ondan kırıyoruz #PassoliginVandalıyız pic.twitter.com/o8DZIFQVdm
— futbol hukuku (@futbolhukuku) 2 Mart 2017
Taraftarların müşteri gibi kullanıldığı bu sistemde#PassoliginVandalıyız
— #HAYIRdır (@ultrasgreenwall) 2 Mart 2017
Yine suçlandığımıza göre doğru yoldan gidiyoruz. #PassoliginVandalıyız
— Çağrı Efe Günay (@cagriefegunay) 2 Mart 2017
#PassoliginVandalıyız pic.twitter.com/cLT8GRgHjp
— Taşra (@gruptasra) 2 Mart 2017
Duruşmacı vandallar #PassoliginVandalıyız pic.twitter.com/UVTrRQAOWM
— futbol hukuku (@futbolhukuku) 2 Mart 2017
Bize vandal diyor ama ‘Sesleri çok çıkıyor’ cümlesi herşeye değer.3 gündür değil 3 yıldır ayaktayız,sesimiz çıkıyorhttps://t.co/VJdxJuzLPE
— Sopalı Pankart (@SopaliFanzin) 2 Mart 2017