‘E-belediye’ dönemi başlıyor

İçişleri Bakanlığı, tüm belediye işlemlerinin elektronik ortamda yapılmasını sağlayacak bir sisteme geçileceğini açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Buna göre ‘e-belediye’ uygulamasına 2020’ye kadar tüm belediyelerin dahil olması planlanıyor. Oluşturulacak ortak altyapıyla işlemlerin ve yerel hizmetlerin internet ortamında yapılması amaçlanıyor.

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E-belediye Bilgi Sistemi projesiyle yıllık 3 milyar lira tasarruf yapılabileceği belirtildi. Halihazırda kullanılan Elektronik Belge Yönetim Sistemi’nde (EBYS) günlük 2 milyon 274 bin 124 elektronik evrak işlem görüyor. Böylece 7 milyon 936 bin 693 liralık tasarruf sağlanıyor.

Yeni sistemde vatandaştan istenecek belge sayısında azalma olacak. Uygulamaya mobilden de ulaşılabilecek.

Toplamda 61 modülden oluşan sistemde, 43 modül İçişleri Bakanlığı, 18 modül Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılacak. Sistemde şu an itibarıyla bulunan 24 modül ise uygulamaya alındı. 2020 yılı sonuna kadar İçişleri Bakanlığı’nca geliştirilecek tüm modüllerin tamamlanması ve sisteme 600 belediyenin dahil olması hedefleniyor.