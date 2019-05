Düzkan için İsveçli yazarlardan Adalet Bakanı’na mektup

Hapis cezası Yargıtay tarafından onandıktan sonra ocak ayında cezaevine giren gazeteci Ayşe Düzkan için İsveç Yazarlar Birliği Başkanı, İsveç Pen Başkanı ve İsveç Yayıncılar Birliği Başkanı tarafından Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’e gönderilen mektupta, düşünce ve ifade özgürlüğü hakkını kullandığı için tutuklanan herkesin serbest bırakılması talep edildi.

DİSK Basın-İş’in web sitesinde yayınlanan habere göre, mektupta ‘Ayşe Düzkan’ın düzmece suçlamalarla aldığı bu cezanın, kendisinin temel ifade özgürlüğü haklarını ağır şekilde ihlal ettiğine derinden inanmaktayız’ denildi.

Reklam

Mektupta yer alan bazı ifadeler şöyle:

“Türkiye’de ifade özgürlüğünün gitgide kötüye giden durumu hepimiz için son derece endişe vericidir. Hepimiz asılsız terörizm suçlamalarıyla çok sayıda yazar ve gazetecinin hapis cezasına çarptırıldığına ciddi endişelerle şahit olmaktayız.

Türk yetkilileri, sırf yazılarının içeriği ya da sözde üyeliklerine dayanarak yazarları ve gazetecileri dava edip tutuklamaya bir son vermeye çağırıyoruz.

Reklam

Hem Ayşe Düzkan’ın hem de düşünce ve ifade özgürlüğü haklarını uyguladıkları için hapishanede olan diğerler tutukluların derhal şartsız olarak serbest bırakılmasını talep ediyoruz.”

Özgür Gündem nöbetçi yayın yönetmenliği davası

3 Mayıs 2016’da Özgür Gündem gazetesinin kapatılmasına karşı çıkmak için başlatılan ‘Nöbetçi yayın yönetmenliği’ kampanyasına 56 gazeteci katılmış, kampanya 7 Ağustos 2016’da sona ermişti. Özgür Gündem ise 675 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılmıştı. Kampanyaya katılan 56 nöbetçi yayın yönetmeninden 50’sine soruşturma açılmış, 11’i takipsizlikle sonuçlanmış, 38 dosya davaya dönüşmüştü.

Kampanyaya katılan İhsan Eliaçık, Melda Onur, Sebahat Tuncel, Ahmet Abakay, Eşber Yağmurdereli, Hasip Kaplan, Işın Eliçin, Kemal Can, Mustafa Sönmez, Melda Onur, Uğur Karadaş hakkında takipsizlik kararı verilirken, A. Kumru Başer, Ahmet Nesin, Ayşe Batumlu, Ayşe Düzkan, Beyza Üstün, Can Dündar, Celal Başlangıç, Celalettin Can, Cengiz Baysoy, Çilem Küçükkkeleş, Derya Okatan, Dicle Anter, Erol Önderoğlu, Ertuğrul Mavioğlu, Faruk Balıkçı, Faruk Eren, Fehim Işık, Hüseyin Tahmaz, Hakkı Boltan, Hasan Cemal, Hasan Hayri Şanlı, İbrahim Bodur, İhsan Çaralan, Julide Kural, Murat Çelikkan, Murat Uyurkulak, Nadire Mater, Necmiye Alpay, Nevin Erdemir, Öncü Akgül, Ragıp Duran, Said Sefa, Şanar Yurdatapan, Şebnem Korur Fincancı, Tuğrul Eryılmaz, Veysi Altay, Yıldırım Türker hakkında dava açılmıştı.

38 nöbetçi yayın yönetmeni 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun (TMK) 7/2 maddesi (Terör örgütü propagandası yapmak) ve 6/2. maddesini (Terör örgütlerinin bildiri veya açıklamalarını basma veya yayınlamak) ihlalden yargılanmıştı. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Ayşe Düzkan ve Ragıp Duran ile gazete yazarları Mehmet Ali Çelebi, Hüseyin Bektaş, Özgür Gündem eski Eş Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Aykol hakkındaki kararında, Terörle Mücadele Kanunu/nun 7/2 maddesinde yer alan ‘Örgüt propagandası yapmak’ suçlamasıyla ceza vermişti.

Mahkeme, Hüseyin Aykol’a verdiği iki yıllık cezayı ‘eylemi basın yolu ile işlediği’ ve ‘zincirleme gerçekleştirdiği’ iddiasıyla arttırarak üç yıl dokuz ay, Hüseyin Bektaş, Mehmet Ali Çelebi, Ayşe Düzkan ve Ragıp Duran’a verdiği birer yıl cezayı ise ‘eylemi basın yolu ile işledikleri’ gerekçesiyle arttırarak birer yıl altışar ay hapis cezası vermişti.

Böylece Özgür Gündem Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği davasında gazeteci Yazar Ayşe Düzkan, 18 ay hapis cezası almış oldu. Düzkan, Ocak 2019’da Çağlayan Adliyesi’ne giderek teslim olmuştu.