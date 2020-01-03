Düziçi’nde ticari araçlara ‘ayak bastı parası’ iptal

Osmaniye’nin Düziçi ilçesine giren ticari araçlardan para alınmaya başladı. Ancak uygulama, tepki üzerine durduruldu.
İlçe belediyesi, 5 Aralık 2019’daki meclis toplantısında ilçeye giren araçlardan ‘işgaliye parası’ adı altında para alınmasını kararlaştırmıştı.
Uygulama zabıta ekipleri tarafından başlatıldı. İlçenin giriş-çıkışlarına kontrol noktaları kuran ekipler, ticari araçları durdurarak para alıp makbuz kesti. Ancak uygulama bir süre sonra durdurularak zabıtalar kontrol noktalarından çekildi.
TIR’dan 25, kamyondan 20, minibüs-midibüs-kamyonetten 15, hafif ticari araçtan 10, taksilerden de 5 lira alınmıştı.