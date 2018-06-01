‘Düzenleme’nin ardından: Taksi plaka fiyatları iki günde 100 bin lira arttı

‘Korsan taşımacılık’ yapanlara ağır cezalarla taksicilerle lehine düzenleme yapılmasının ardından taksi plaka fiyatları iki günde 100 bin lira arttı.

Resmi Gazete’de yayınlanan düzenlemeye göre, ‘korsan taşımacılık’ yapan araç sahibinin, yolcu taşımacılığı için aldığı ‘D2’ belgesi iptal edilecek. Belge, iki yıl boyunca kullanılamayacak.

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Söz konusu yasakla, akıllı telefon uygulaması üzerinden taksicilik hizmeti veren Uber’in faaliyetleri engellenmeye çalışılıyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bu akşam Uber için “Uber, muber diye bir şey çıkmış, o iş bitti artık, öyle bir şey yok” dedi.

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Şimdiye kadar yasadışı taşımacılık yapan UBER’e karşı trafik denetimlerinde şoförlere ve müşterilere Kabahatler Kanunu çerçevesinde ceza yazılıyordu.

Habertürk’ten Esra Boğazlıyan’ın haberine göre, iki ay önce bu kriz patlak verdiğinde o dönem 1 milyon 600 bin lira olan taksi plaka fiyatları hızla düşmüş, 1 milyon 400 bin liraya kadar gerilemişti. İki aylık süre zarfında plaka fiyatlarında 100 bin lira daha artış görülmüştü.

Taksi plakası alım satımının yapıldığı Otocenter’da plaka fiyatları iki günde 100 bin lira artış gösterdi ve yeniden 1 milyon 600 bin liraya çıktı.