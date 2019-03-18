Düzenleme ihracatçıyı zorluyor: Bazı yüksek teknoloji şirketleri kapandı

İhracat firmalarına getirilen ihracat bedellerinin yüzde 80’ini Türkiye’deki bankalara yatırma zorunluluğundan dolayı yüksek teknolojili ürün yapan bazı firmalar üretimlerini durdurdu ve kapatma yoluna gitti.

Fotoğraf: DHA

DHA’ya konuşan Atılım Üniversitesi İmalat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilgin Kaftanoğlu, geçen yıl eylül ayında ihracat firmalarına, ihracat bedellerinin yüzde 80’ini Türkiye’deki bankalara yatırma zorunluluğu gelmesini eleştirerek bu durumun en çok yüksek teknoloji şirketlerini etkilediğini söyledi.

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Profesör şöyle konuştu: “Tedbir alınması küçük çaptaki teknoloji firmalarını olumsuz etkilediği için kapanma yoluna gittiler. Bazı firmalar üretimlerini durdurdu. Bu Türkiye için büyük bir kayıp. Bu gibi düzenlemelerin yeniden gözden geçirilmesi lazım. Hatta bu firmaların geri çağrılarak çalışmalarına devam etmelerinin sağlanması Türkiye lehine olacaktır.”

TÜİK tarafından açıklanan Ocak 2019 dış ticaret verilerine göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 93.4 olarak gerçekleşti. İhracatta imalat sanayi ürünlerinin içindeki yüksek teknolojili ürünler yüzde 3’te kalırken ithalatta bu rakam beş katına çıkarak yüzde 15.2 oldu.

‘Üniversite-sanayi işbirliğinde mevcut mekanizmalar yetersiz’

Türkiye’de üniversite-sanayi iş birliğinin sınırlı olarak yapıldığını belirten Prof. Dr. Kaftanoğlu, şu değerlendirmeyi yaptı: “Bu konudaki en önemli kaynak TÜBİTAK kaynakları. Onlar da hem kısıtlı hem de çok uzun süreç alıyor. Bir projenin kabul edilmesi neredeyse bir yılı aşıyor. Daha kısa yoldan bu çalışmaları sonlandıracak ve destek verecek mekanizmalara ihtiyaç var. Mevcut mekanizmalar yetersiz.”