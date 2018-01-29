Düzenleme Bakanlar Kurulu’nda: Devreden KDV’ler işletmeye iade edilecek

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Maliye Bakanı Naci Ağbal sonraki döneme devreden KDV’nin iade edilemezliği kuralını kaldıracaklarını çalışmaların son aşamada olduğunu söyledi.

AA’nın haberine göre Ağbal konuyu 1-2 hafta içinde ilk Bakanlar Kurulu toplantısı gündemine getirmeyi amaçladıklarını belirterek, “Orada da kabul edilirse bunu torba değil, müstakil bir KDV kanun tasarısı olarak süratle Meclis’e götürmek ve bir iki ay içinde yasalaştırmak istiyoruz. Çalışmalarımız hemen hemen tamamlanmış düzeyde” dedi.

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Ağbal kasım ayı sonunda “Sonraki döneme devreden KDV’nin kaldırılması, firmalara sonraki döneme devreden KDV’lerini iade etmeyi hedefliyoruz” demiş ve bunu bir an önce TBMM gündemine getirmek istediklerini söylemişti.

Mevcut durumu ‘özel sektörün kamuya faizsiz kredi vermesi’ olarak tanımayan Ağbal, “Bu, işletmelerin üretim, yatırım maliyetlerini artırıyor, yatırımların fizibilitesini bozuyor, işletmelerin rekabetçiliğine zarar veriyor. Biz bunu görünce, reformun en başına bu düzenlemeyi koyduk” dedi.

Ağbal şöyle devam etti: “Dolayısıyla yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde sonraki döneme devreden KDV’nin iade edilemezliği kuralını kaldırıyoruz. Artık işletmeler yüklendikleri KDV’yi kısa bir süre içinde alabilecek. Bu süreyi mali imkanlarımızla uyumlu bir şekilde belirleyeceğiz. 1 ay, 6 ay, 12 ay olur. Bu, sektörlere göre farklılaştırılabilir. Artık yüklenilen KDV’den, tahsil edilen KDV’den geri alınamayanların devlet tarafından iade edilmesine başlanacak.”