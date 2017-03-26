‘Düzeltme’ sırası yine Kurtulmuş’un: Her ‘Hayır’ diyene teröristtir demiyoruz

Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, “Her ‘Hayır’ diyene teröristtir demiyoruz” dedi.

Başta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan olmak üzere hükümet yetkilileri referandumda ‘Hayır’ oyu kullanacak yurttaşlara ‘terörist’ yakıştırması yapmış, ‘FETÖ,’ PKK ve IŞİD’in ‘Hayır’ diyeceğini ileri sürmüştü. Aynı söylem kullanılmaya devam ediyor.

Kurtulmuş, cumhurbaşkanı, başbakan ve hükümet yetkililerinin ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı hedefleyen anayasa değişikliği referandumunda ‘Hayır’ oyu kullanacak yurttaşları ‘terörist’lerle bir tutan sözlerinin yanlış anlaşıldığını söylemişti.

‘CHP’li arkadaşlar lafı tersinden anlıyorlar’

Partisinin Esenler teşkilatının etkinliğinde konuşan başbakan yardımcısı, PKK’nın da ‘Hayır’ oyu verilmesini istediğini belirterek, “23 Mart’ta PKK’nın lider kadrosundan birisi bir haber ajansına demeç veriyor. Kayıtları var ortada. Diyor ki; ‘Bütün gücünüzle ‘Hayır’ çıkması için çalışın. Eğer ‘Evet’ çıkarsa bu PKK’nın sonu olur’ diyor. Daha fazla bir şey söylememize gerek var mı?” diye konuştu.

‘Hayır’ cephesini ‘Türkiye düşmanı’, ‘ipini koparmış’ ve ‘büyük Türkiye idealinden rahatsız olan’ kişilerin de takip ettiğini söyleyen Kurtulmuş ‘düzeltme’ yaptı.

Başbakan yardımcısı sözlerini şöyle bitirdi: “Ancak şunu da düzelteyim. Söyledikçe CHP’li arkadaşlar lafı tersinden anlıyorlar. Her ‘Hayır’ diyene teröristtir demiyoruz. Her ‘Hayır’ diyen Türkiye düşmanıdır demiyoruz. Vatandaşlarımızın içinde ‘Hayır’ diyenler olabilir. Ama ‘Hayır’ diyenlerin arasında Türkiye düşmanları ve terör grupları da var diyoruz. İkisi farklı şeylerdir.”