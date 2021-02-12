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Yaramazlara biraz batar!

Mahkeme, Berberoğlu’nun fezlekesine yapılan itirazı reddetti

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, CHP’li Enis Berberoğlu’nun avukatlarının dokunulmazlığının kaldırılması için hazırlanan fezlekeye yaptığı itirazı ‘düzeltilecek bir husus olmadığı’ gerekçesiyle reddetti. 

Fotoğraf: AA

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nce yeniden yargılanması ve infazın durdurulmasına karar verilerek dokunulmazlığının kaldırılması için hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı’na gönderilen Berberoğlu’nun avukatları, fezlekeye itirazda bulunmuştu.

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İtiraz dilekçesinde, fezlekede üç ayrı suça yer verildiği hatırlatılarak Berberoğlu’nun sadece Yargıtayca onanmış olan TCK 329. maddesi uyarınca ‘Devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama’ kapsamında yargılanabileceği gerekçesiyle yeniden fezleke düzenlenerek TBMM Başkanlığı’na gönderilmesi talep edilmişti. 

Oybirliğiyle

İtirazı değerlendiren mahkeme, oybirliğiyle talebi reddetti. Mahkeme, Berberoğlu’nun TCK 329/1. maddesi uyarınca, ‘Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibariyle gizli kalması gereken bilgilerini açıklama’ suçundan beş yıl 10 ay hapis cezasıyla cezalandırıldığını, Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nce bunun onandığını vurguladı.

Kararda şu ifadelere yer verildi: “İddianamede cezalandırılması talep edilen kanun maddeleriyle mahkememizce ve istinaf mahkemesince yapılan yargılamalar sırasında sanık hakkında uygulanan kanun maddelerinin yapılan değerlendirmelere göre TCK 328/1, 329/1 ve 330/1. olarak değişkenlik gösterdiği, bu nedenle mahkememizce düzenlenen fezlekeye her üç kanun maddesinin yazıldığı, yasama dokunulmazlığının sadece eylemler bakımından kaldırılabileceği, suçun hukuki tasnifinin mahkemeye ait olduğu dikkate alınarak fezlekede düzeltilecek bir husus bulunmadığı anlaşıldığından talebin reddine karar verilmiştir.”

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Süreç

Anayasa Mahkemesi (AYM), MİT TIR’ları davasında yargılanıp ceza alan, vekilliği 4 Haziran 2020’de düşürülen CHP’li Enis Berberoğlu hakkında verdiği ilk ihlal kararının yerel mahkeme tarafından uygulanmaması üzerine 21 Ocak’ta bir kez daha hak ihlali kararı vermişti.

İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, İstanbul başsavcılığının da talebi sonrası, AYM’nin ikinci ihlal karının ardından yeniden yargılama talebinin kabulüne ve infazın durdurulmasına hükmetmişti.

Aynı mahkeme, yeniden milletvekili sıfatı kazanacak Berberoğlu’nun dokunulmazlığının kaldırılması ve yeniden yargılanması istemiyle hazırladığı fezlekeyi Adalet Bakanlığı’na göndermişti.

Berberoğlu, dün (11 Şubat) hakkındaki tezkerenin Meclis Genel Kurulu’nda okunmasıyla yeniden milletvekili olmuştu. Berberoğlu’nun avukatları fezlekeye itiraz etmişti.

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