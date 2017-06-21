Düzce’ye ‘Rabia heykeli’ yapıldı

Düzce belediyesi, Kuyumcuzade Bulvarı üzerinde yeniden düzenlenen kavşağa ‘Rabia heykeli’ yaptı.

AKP’li Belediye Başkanı Mehmet Keleş şunları söyledi: “15 Temmuz’da yaşadığımız darbe sendromundan sonra, bazı şeylerin artık bu ülkede olamayacağını ortaya koyacak bazı sembollere ihtiyacımız var. Bunlardan birisi sayın cumhurbaşkanımızın da özellikle vurgu yaptığı ‘Tek vatan, tek bayrak, tek millet, tek devlet’ vurgusudur. Bunun bir de simgesel işareti ortaya çıktı. Sayın cumhurbaşkanımızın da işaret ettiği gibi bunu da Düzce’de ölümsüzleştirmek için böyle bir kavşakta hayata geçirdik. “