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Yaramazlara biraz batar!

Düzceli balıkçının ağına 8 kiloluk levrek takıldı

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde ağlara takılan 8 kilogramlık levrek, 1040 liraya satışa çıkarıldı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Batı Karadeniz’in önemli limanlarından Düzce’nin Akçakoca ilçesinde, sabah denize açılan kıyı balıkçılarının ağına 8 kilogram ağırlığında levrek takıldı.

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Tezgahtaki yerini alan levrek büyük ilgi gördü. Meraklı gözlerle bakan Düzceliler bölgede bu büyüklükte levreği her zaman tezgahta görmenin zor olduğunu söyledi.

Levreği yakalayan Vedat Kalmaz bu büyüklükte balığın tezgahlara her zaman gelmediğini, kilogramı 130 liradan satışa sunulduğunu dile getirdi.

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