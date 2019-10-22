Düzce’de zincirleme kaza: Bir ölü, dört yaralı

Düzce’de üç aracın çarpıştığı zincirleme kazada bir kişi öldü dört kişi yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde, D-100 Karayolu Hal kavşağı mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden S. P. yönetimindeki otomobil, aynı istikamete giden O.P.’nin sürdüğü kamyona arkadan çarptı.
Savrulan kamyon orta refüje çıkarak elektrik direğine çarptıktan sonra karşı şeride devrildi. Karşı yönden gelen U.N.’nin kullandığı araç ise devrilen kamyona çarptı.
Zincirleme kazada O.P ve arkadaşı E.P ile karşı şeritten gelen U.N. yaralandı. Kamyon sürücüsü ve arkadaşı T.D. ise devrilen araçta sıkıştı.
Kamyonun sürücüsü O.P. olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan dört kişi hastaneye sevk edildi.