Düzce’de koruma altındaki bir karacayı avlayan yedi kişiye 22 bin 874 lira para cezası

Düzce’de koruma altındaki bir karacayı avlayan yedi kişiye toplam 22 bin 874 lira para cezası kesildi.

Fotoğraf: AA

Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’nün açıklamasında, ekiplerin, av koruma kontrol görevi kapsamında yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı altında yaklaşık beş kilometre yürüyerek yedi saatlik tırmanış ve iz takibi yaptığı belirtildi.

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Çalışma sonucunda ormanlık alanda bir karacayı vurarak parçalara ayıran yedi kişinin tespit edildiği bilgisine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi: “İlgili şahıslara belgesiz avlanmaktan, yasak günde av yapmaktan, koruma altındaki yaban hayvanını avlamaktan, takozsuz tüfekle avlanmaktan toplam 16 bin 800 lira idari para cezası verildi. Karaca için toplam 6 bin 74 lira tazminat bedeli uygulanmıştır. Parçalara ayrılmış karaca etlerine ve iki yarı otomatik av tüfeğine el konulmuştur. Üç superpoze av tüfeği de alıkonulmuştur.”