Düzce’de kazı sırasında yurda doğalgaz sızdı; öğrenciler tahliye edildi

Düzce’de, kız öğrenci yurdunda tıkanan rögar hattının açılması için yapılan kazı çalışması sırasında doğalgaz boruları zarar gördü. Yurda yayılan gaz nedeniyle öğrenciler tahliye edildi.

Fotoğraf: DHA

DHA’nın aktardığına göre olay, öğleden sonra Konuralp Mahallesi’nde bulunan Raziye Begüm Kız Öğrenci Yurdu’nda meydana geldi.

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Ana gider borusunda meydana gelen tıkanıklık nedeniyle yurt binasının rögar hattında kazı çalışması yapılmaya başladı. Bu sırada iş makinesi binaya doğalgaz sağlayan borulara zarar verdi. Binaya yayılan gaz kokusu nedeniyle yurda gelen Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, yurdun tahliye edilmesini istedi. Öğrenciler tahliye edilirken bölgeye gelen ekipler doğalgaz borusunun tamiri için çalışma başlattı.

Yazıcı, şunları söyledi: “Raziye Begüm Sultan Kız Yurdu pandemi sürecinde nöbetçi olarak kullandığımız aktif bir yurt. Yurtta ana giderle ilgili bir tıkanıklık söz konusuydu. Kazı yapılırken doğalgaz hattına bir delik oluştu ve bununla alakalı öğrencileri tahliye ettik. Herhangi bir can kaybı ya da yaralımız yok. Doğalgaz, itfaiye ve yetkili kişiler geldi.”