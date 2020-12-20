Düzce’de görevli sağlık personeli Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Düzce’de görev yapan 40 yaşındaki sağlık personeli Hamza Mesut Özaslan Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Fotoğraf: DHA

Düzce Valisi Cevdet Atay, sosyal medya paylaşımında, Atatürk Devlet Hastanesi’nde görev yapan sağlık memurunun Covid-19 nedeniyle genç yaşta hayatını kaybettiğini teessürle öğrendiğini belirterek ailesine, sevenlerine sabır ve başsağlığı diledi.

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Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü de Özaslan’ın vefat ettiğini büyük üzüntüyle öğrendiğini ifade ederek, “Merhum kardeşimize Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sağlık camiamıza başsağlığı ve sabırlar diliyorum” ifadelerini kullandı.

İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz ise yazılı açıklamasında şunları kaydetti:

“Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’nde görevli çalışma arkadaşımız Hamza Mesut Özaslan’ın Covid-19 ile mücadelesinde hayatını kaybettiğini derin üzüntüyle öğrendim. Tüm sağlık camiamızın başı sağ olsun. “