Düzce’de ‘corona’ gözetimine alınacak kızını hastaneden kaçırdı

Düzce’de beş yaşındaki kızının ‘corona’ şüphesiyle gözetim altına alınacağını öğrenen baba, kızını hastaneden kaçırdı.

Fotoğraf: DHA

Almanya’dan 12 gün önce Türkiye’ye gelen aileden beş yaşındaki Ş.F.’de gece saatlerinde ateş ve boğaz ağrısı şikayetleri görülmeye başlandı. Babası Ü.F. tarafından Gölyaka Entegre Hastanesi’nin acil servisine götürülen kız, buradaki ilk müdahalenin ardından Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne sevk edildi.

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Buradaki ilk tetkiklerin ardından Ş.F.’nin corona virüsü şüphesiyle Atatürk Devlet Hastanesi’ne gönderilmesine karar verildi. Durumu öğrenen baba ise kızını hastaneden kaçırdı.

Hastane yetkililerinin polise haber vermesi üzerine ekipler baba-kızın bulunduğu otomobili Yığılıca sapağı mevkiinde durdurdu.

‘Panikle yaptım’

Çocuk ambulansla hastaneye götürülerek gözetim altına alınırken, emniyetteki ifadesinde ‘panikle böyle bir şey yaptığını’ söyleye baba serbest bırakıldı.