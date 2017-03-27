Düzce’de ‘aile saadeti’: AKP’li başkan ‘amca, gelin, yeğen’ dokuz akrabasına koltuk vermiş

AKP’li Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, görev süresince aralarında amcası, gelini, yeğeni ve kuzenin de bulunduğu dokuz akrabasını belediyede üst düzey görevlere atadı.

Sözcü’den Kamil Elibol’un haberine göre,2014’te yapılan yerel seçimde AKP’den belediye başkanı seçilen Keleş, görev süresi boyunca ailesini de ihya etti.

Keleş’in belediyede makam sahibi yaptığı akrabaları şöyle:

* Amcası Şemsettin Yenersoy’u belediye başkan yardımcısı yaptı.

* Teyzesinin kızı Mesude Özcan’ı belediye başkan yardımcısı yaptı. Özcan 2 Mayıs 2016’ya kadar belediye imar ve şehircilik müdürü olarak görev yaptı.

* ‘Aile dostu’ Ali Güney de belediye başkan yardımcısı makamından nasiplendi.

* Eşi Gönül Keleş’in yeğeni Emre Kahraman özel kalem müdürlüğüne getirildi.

* Yeğenlerinden Ferit Girgin’i destek hizmetleri müdürü olarak atadı.

* Diğer yeğeni Zeynan Karabacak’ı su ve kanalizasyon müdürü yaptı.

* Kenan Güreşçioğlu’nu fen işleri müdürü diye atadı.

* İki yıl özel kalem müdürlüğünü yapan yeğeni Akif Keleş’i geçen yıl yazı işleri müdürlüğüne ‘kaydırdı.’

* AKP’li belediye başkanı gelinini de unutmadı. İlkay Karabulut Keleş de iki yıl önce basın danışmanı oldu.

Duruma tepki gösteren CHP Düzce İl Başkanı Zekeriya Tozan, belediye iştiraki olan şirketlere de Keleş’in yakınlarının yönetici ve personel olarak istihdam edildiğini öne sürdü. Tozan, “Sadece yönetimde değil belediye iştiraki olan iki şirkete de akrabalarını doldurdu. Personel kayıtlarına bakıldığında hangi akrabaların çalıştığı ve ne kadar maaş aldıkları görülebilir” dedi.